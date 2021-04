Ibovespa sobe mais de 1% e recupera 123 mil pontos à espera de estímulos americanos

O otimismo com os possíveis estímulos nos EUA também contaminou o mercado de câmbio e o dólar caiu para a menor cotação registrada em 2021 frente ao real. A divisa americana recuou 1,9% e encerrou o dia negociada a 5,209 reais.

Outro suporte que influenciou o bom desempenho do real foi a notícia de que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, conseguiu reverter a possível demissão do CEO do Banco do Brasil, André Brandão, segundo informações do Valor.

No mercado internacional, a maior parte das bolsas europeias encerraram o dia no azul com a promessa de estímulos nos Estados Unidos. O índice pan-europeu STOXX600 registrou um avanço de 0,72%.

A promessa de liquidez, no entanto, não foi suficiente para segurar o bom desempenho dos ativos americanos, que recuaram ainda na expectativa do anúncio de Biden, que deve ocorrer ainda hoje. O Dow Jones recuou 0,22%, o S&P500 teve perdas de 0,38% o Nasdaq registrou queda de 0,12%.

Investidores também repercutem os pedidos de seguro desemprego, que dispararam nos Estados Unidos, ficando em 965.000. A estimativa era de que o número de pedidos ficassem em 795.000, levemente acima dos 787.000 da última divulgação. A alta do número de casos ocorre em meio ao endurecimento das medidas de isolamento para conter o avanço do coronavírus no país. Embora ruins, os dados reforçam a percepção de necessidade de mais estímulos.

Na Alemanha, o PIB de 2020 fechou com queda de 5% ante expectativa de retração de 5,2%. As estimativas para 2021 é de crescimento de 3,5%,, o que deve adiar para 2022 a volta aos níveis pré-pandemia. Na bolsa de Frankfurt, o índice DAX sobe cerca de 0,55%, já caminhando para o fechamento. No Estados Unidos, o índice Nasdaq avança 0,54% e o Dow Jones, 0,44%.

No radar do mercado ainda segue o andamento do processo de impeachment de Donald Trump, aprovado na véspera pela Câmara americana. A conclusão do processo ainda depende do apoio de dois terços do Senado. No entanto, o líder da maioria republicana do Senado, Mitch McConnell, sinalizou que não deve dar andamento ao processo até a posse de Biden, em 20 de janeiro - o que esfria os temores sobre protestos de apoiadores de Trump, como os da última semana.

Com Reuters