Ibovespa sobe 2% com EUA e disparada da Vale; dólar cai para R$ 5,68

Com o bom humor do mercado, só 11 das 82 do Ibovespa fecharam em queda. Do lado positivo, a Vale (VALE3) avançou 6,16% na esteira do anúncio de um programa de recompra de até 270 milhões de ações. A informação foi divulgada pela empresa em fato relevante na última quinta-feira, após o fechamento de mercado.

O programa de recompra deve ser interpretado como um sinal claro para o mercado de que as ações da Vale estão grosseiramente desvalorizadas, segundo os analistas do banco BTG Pactual digital (do mesmo grupo controlador da EXAME).

"Aos níveis de atuais, acreditamos que não há melhor alternativa de investimento para a empresa do que comprar suas próprias ações", comentam em relatório.

Os papéis da mineradora também se beneficiaram da alta do preço do minério de ferro, que avançou nesta segunda-feira e influenciou ainda os papéis do setor de siderurgia, como os da CSN (CSNA3), que subiram quase 3%. A Bradespar (BRAP4), holding que detém participação na Vale, avança 5,61%.

Em variação, as ações de Yduqs (YDUQ3) e Cia Hering (HGTX3) foram os maiores destaques do índice, com ganhos de 8,67% e 6,99%, respectivamente, em meio a perspectivas mais favoráveis sobre vacinação no país.

"Apesar dos números preocupantes de casos de Covid-19 no curto prazo, poderá ocorrer um arrefecimento do avanço da pandemia e melhora no processo de vacinação ao longo das próximas semanas ou meses. Com isso, as chances de as aulas presenciais voltarem em breve vão aumentando", aponta Bruna Sene, analista de investimentos da Nova Futura Investimentos.

No front da vacinação, o Instituto Butantan entregou nesta segunda-feira mais 1 milhão de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde, totalizando 37,2 milhões de vacinas repassadas ao Programa Nacional de Imunização (PNI), e reiterou a meta de entregar 100 milhões até o final de agosto.

Na ponta negativa do índice, as maiores perdas ficaram com Cemig (CMIG4), Marfrig (MRFG3) e Qualicorp (QUAL3), que recuaram entre 1,3% e 2,0%.