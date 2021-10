Ibovespa sobe com Vale e commodities mas caminha para queda de 6% no mês

O sobe nesta quinta-feira, 30, tendo no radar a alta do minério de ferro na China, que impulsiona as da Vale (VALE3) e de siderúrgicas. Com o sinal positivo no mercado de commodities, o principal índice da B3 opera na contramão do cenário negativo nos Estados Unidos.

Às 15h, o Ibovespa sobe 0,31%, aos 11.392 pontos. O índice, no entanto, caminha para encerrar o mês de setembro em queda superior a 6%. Será o terceiro recuo mensal consecutivo do índice.

As ações da Vale (VALE3), com maior participação do Ibovespa, puxam o índice para cima nesta quinta-feira, subindo 1%, após o minério de ferro disparar 4,47% na China. A forte valorização ocorreu com as siderúrgicas chinesas aumentando seus estoques da commodity antes do feriado prolongado da Semana Dourada, que tem início nesta sexta-feira, 1, no Dia Nacional. A data marca o aniversário de fundação da República Popular da China – as comemorações paralisam o país por uma semana.

A valorização do minério também impulsiona ações de siderúrgicas, com Gerdau (GGBR4), Metalúrgica Gerdau (GOAU4), Usiminas (USIM5) e CSN (CSNA3) subindo mais de 3% e figurando entre as maiores altas do dia. No radar, também estão os índices de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) da economia chinesa, que chegaram a surpreender positivamente em algumas frentes, melhorando as perspectivas para o maior mercado consumidor de minério de ferro do mundo.

Ainda no setor de commodities, as ações da PetroRio (PRIO3) disparam 8,88% mesmo com o cenário misto para o petróleo no exterior. Somente nesta semana, as ações da companhia acumulam valorização de 13%. Fora do índice, as ações da 3R Petroleum (RRRP3) sobem 5,75%.

“As ações do setor sobem com investidores na expectativa para ver quem levará os campos de Albacora e Albacora Leste, que fazem parte do programa de desinvestimentos da Petrobras”, avaliam, em nota, os analistas da Ativa Investimentos.

Vale lembrar que o aumento de posições no setor ocorre em meio à crescente expectativa de que o petróleo se mantenha em patamares mais elevados, podendo chegar a 90 dólares por barril, segundo o Goldman Sachs.

Já os papéis da Petrobras (PETR3/PETR4) oscilam próximos da estabilidade, com dúvidas sobre o quanto a estatal, pressionada a não subir o do combustível, irá se beneficiar da alta do petróleo.

No mercado brasileiro, investidores também repercutem a taxa de desemprego de julho, divulgada nesta manhã, que caiu de 14,1% para 13,7%. O número saiu melhor do que o consenso entre economistas, que esperavam uma queda para 13,9%. Na véspera, dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) já vinham apontando uma retomada mais forte do mercado de trabalho do que a esperada.

EUA em queda

Nos Estados Unidos, investidores aguardam resoluções no campo político, já que hoje é o último dia para republicanos e democratas evitarem um shutdown no governo -- condição que paralisaria órgãos federais do país.

Após impasses nas negociações sobre o orçamento, um acordo foi costurado com o líder da maioria do Senado, Chuck Schumer, para estender os gastos do governo até o início de dezembro. Em Washington também se discute o aumento do teto da dívida americana, que ainda sofre resistência da oposição republicana. A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, alertou nesta semana que, caso o teto da dívida não seja elevado, os EUA poderiam não cumprir seus compromissos a partir de meados de outubro.

Após abrirem em alta e passarem a manhã no campo positivo, os principais índices de Wall Street entraram em terreno negativo, com preocupações sobre o nível da inflação no país. O S&P 500 cai 1,11%, o Dow Jones, 0,61% e o Nasdaq, que vinha com pior desempenho, registra leve alta de 0,09%. Já o dólar, que ganha força no mundo, sobe 0,56% no Brasil e é negociado a 5,461 reais.