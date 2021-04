Ibovespa sobe com EUA e dólar cai 1,2%; Embraer dispara 9% e lidera ganhos

Quadro geral do dia:

avança 0,59% em 118.313 pontos

Dólar comercial cai 1,23% e fecha em 5,57 reais

EUA: Dow Jones sobe 0,17%, S&P 500 avança 0,42% e Nasdaq tem alta de 1,03%

sobe Índice pan-europeu STOXX600 fecha em alta de 0,58%

Rendimento dos títulos de 10 anos do Tesouro americano recua 0,03 p.p., para 1,619%

O Ibovespa avançou 0,6% nesta quinta-feira, 8, seguindo o viés positivo dos mercados no exterior. Nos Estados Unidos, o S&P500 renovou máxima histórica puxado pelo rali das big techs. Entre os três principais índices acionários americanos, o Nasdaq teve a maior alta, perto de 1%.

No Brasil, investidores continuaram atentos às discussões sobre o Orçamento de 2021 e ao avanço da pandemia. Em jantar com empresários na noite de ontem em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro foi aplaudido quando afirmou que não iria estourar o teto de gastos e também quando elogiou o ministro da Economia, Paulo Guedes, de acordo com o jornal O Globo.

Empresários e banqueiros pediram celeridade na vacinação, enquanto número de mortes por Covid-19 coronavírus chegou a 3.829 na quarta-feira, com 92.625 novos casos confirmados, segundo dados do Ministério da Saúde.

“Comentários de Bolsonaro a respeito do teto de gastos e [a demonstração de] apoio a Guedes durante jantar com empresários favorecem o humor local. A melhora no ambiente interno com investidores buscando oportunidades em ativos atrasados ou depreciados na ”, avalia Regis Chinchila, analista da Terra Investimentos.

Entre as maiores altas da Bolsa apareceram as ações de Embraer (EMBR3), com valorização de quase 9%, seguidas de perto pelos papéis do Magazine Luiza (MGLU3) que avançaram cerca de 8%.

Os papéis da Embraer subiram com investidores otimistas em relação à vacinação no mundo e repercutindo notícia de que a companhia negocia venda de aeronaves para a empresa indiana Trujet, que está em meio a um ambicioso plano de expansão de frota mundialmente.

"Essa surpresa na demanda em meio à pandemia é muito benéfica para a empresa. As encomendas naturalmente foram abaladas pela pandemia recentemente, então, essa expectativa de pedidos maior eleva a atratividade das ações da empresa", comenta o estrategista Gustavo Cruz, da RB Investimentos.

No caso do Magalu, o desempenho das ações refletiu a queda no rendimento dos títulos do governo americano, que impactam positivamente as empresas de crescimento, já que possuem um valor grande no , comentam analistas da Ativa Investimentos. Além disso, a companhia anunciou a compra da Smarthint, empresa de tecnologia focada em soluções para compras online.

Segundo a equipe de research do banco BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), a série de aquisições realizada pelo Magazine Luiza nos últimos meses “fortalece o ecossistema e o SuperApp da empresa, fundamentais para lidar com o mercado altamente competitivo de e-commerce”.

Na ponta negativa do índice, figuraram as ações da Multiplan (MULT3), Hapvida (HAPV3) e Petrobras (PETR3;PETR4), que representa quase 10% da carteira do Ibovespa e seguiu impactada por declarações recentes de Bolsonaro.

Ontem à tarde o presidente afirmou que o aumento do do gás é "inadmissível". Em evento em Foz do Iguaçu, Bolsonaro disse que não vai interferir na Petrobras, mas que pode "mudar essa política de preços". O presidente defendeu que é preciso ter previsibilidade na estatal.