Ibovespa tem 6º pregão seguido de perdas com Vale e pessimismo no exterior

O fechou com queda no fim da volátil sessão desta quarta-feira, 27, emendando o sexto pregão consecutivo em queda, com a piora em Wall Street e o declínio das da Vale (VALE3) ofuscando a alta de Petrobras (PETR3; PETR4) e a disparada de mais de 13% da Cielo (CIEL3). O principal índice da brasileira encerrou o dia em queda de 0,5% aos 115.882 pontos.

Os mercados de ações dos Estados Unidos sofreram nesta quarta-feira a maior queda percentual diária em três meses, aprofundando as perdas após a divulgação do comunicado de política monetária do Federal Reserve (Fed), banco central americano. O Fed manteve a taxa de juros perto de zero, o que aumentou a preocupação com o aumento da atividade especulativa nas bolsas.

Analistas afirmam que o rali nos mercados globais desde a eleição norte-americana, no começo de novembro, tem sido sustentado pela avalanche de estímulos monetários e fiscais adotado por governos e bancos centrais desde o choque da pandemia.

"A combinação entre o guidance de política (monetária) e a resposta ao questionamento sobre estabilidade financeira ameaça impulsionar alguns investidores para um risco cada vez maior de irresponsabilidade", disse Mohamed A. El-Erian, conselheiro econômico da Allianz e ex-CEO da Pimco ouvido pela Reuters.

Os três principais índices do mercado americano fecharam em quedas superiores a 2%. O Dow Jones recuou 2,05%, enquanto o S&P500 teve perdas de 2,57%. Já o índice de tecnologia Nasdaq caiu 2,61%.

No mercado interno, as ações da Vale (VALE3) puxaram o Ibovespa para baixo, com queda de 2,78%. Sozinha, a empresa 12,15% do índice. O motivo para a baixa nos papéis da mineradora são as incertezas que rondam o principal consumidor de minério de ferro: a China.

“Temos visto novos isolamentos no país que é o principal polo para a retomada do setor. Há incertezas se a demanda [por minério de ferro] continuará alta nos próximos meses. Muitos investidores também vinham com espaço para realizar lucros. Então, quando tem esse viés mais negativo, aproveitam para colocar o no bolso”, avalia Henrique Esteter, analista da Guide Investimentos.

O movimento ofuscou as altas de 1,38% e 1,41% para os papéis da Petrobras (PETR3; PETR4) e também a disparada nas ações da Cielo (CIEL3), que liderou as altas do Ibovespa e subiu 13,35%. Primeira empresa brasileira a apresentar resultados do quarto trimestre, a companhia registrou 298,2 milhões de reais de lucro líquido – 34,7% superior ao registrado no mesmo período de 2019 e 197% maior que o do terceiro trimestre.Confira os principais destaques de ações aqui.