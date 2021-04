Ibovespa volta a subir mas reduz alta com fala de Bolsonaro sobre auxílio emergencial

O subiu nesta quinta-feira, 11, após três sessões consecutivas de queda. O movimento de alta, no entanto, perdeu impulso com a fala do presidente Jair Bolsonaro a favor da renovação do auxílio emergencial. A medida é entendida pelo mercado como uma ameaça ao equilíbrio fiscal do país. O principal índice da brasileira avançou 0,73% no pregão e encerrou o dia aos 119.299 pontos. Na máxima do dia, o Ibovespa chegou a superar a marca dos 120.000 pontos.

Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que o governo estuda renovar o auxílio emergencial por três ou quatro meses a partir de março, e voltou a defender a necessidade de se fazer isso com "responsabilidade fiscal".

A intenção do governo é pagar mais três parcelas de 200 reais do auxílio, mas a equipe econômica ainda estuda, juntamente com o Congresso, uma alternativa que não viole a regra do teto de gastos. Outra opção é encontrar algum tipo de liberação legal para que o auxílio possa ser pago fora do teto.

Mais cedo, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), também se pronunciou sobre o assunto. Lira disse que a pandemia exige uma solução "imediata" para o auxílio emergencial e mencionou a possibilidade de criação de um programa de distribuição de renda permanente, no futuro.

Lira chegou a dizer que o governo e o ministro da Economia Paulo Guedes precisam "rapidamente encontrar uma alternativa de solução imediata do auxílio".