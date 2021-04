Impeachment de Trump; 3 maneiras de investir em commodities e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (13) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: Trump ameaçado, setor de serviços e o que mais move o mercado

Bolsas operam com leves altas à espera de resolução de processo de impeachment nos Estados Unidos

Trump pode se tornar primeiro presidente dos EUA alvo de dois impeachments

Os democratas na Câmara dos EUA devem votar nesta quarta-feira o processo de impeachment contra Trump pela incitação à invasão no Capitólio

Após saída da Ford, índice aponta nível de confiança do industrial brasileiro

A incerteza em relação aos rumos da pandemia do novo coronavírus mantém empresários de todos os setores preocupados

Ministério da Economia estuda um programa de recolocação dos funcionários da Ford

Uma das possibilidades é a criação de um programa específico para ajudar esse grupo de trabalhadores altamente qualificados

Benefício do INSS acima do mínimo têm reajuste de 5,45%; teto vai a R$ 6.433,57

A portaria ainda mantém o salário mínimo em R$ 1.100,00. Isso significa que a alta no piso não repõe o poder de compra

A maior lição financeira da pandemia, segundo Nathalia Arcuri

Para a criadora do canal de finanças Me Poupe!, pandemia pode ser choque de realidade de que precisamos para dar mais valor à

perde para inflação e tem menor peso da década entre fundos

Movimento demonstra busca por pelo investidor diante de rentabilidade que chegou a ficar aquém até da taxa DI para sete categorias da renda fixa

Quer pegar carona na alta de commodities? Veja 3 maneiras de

Alternativas vão além de de empresas produtoras de matérias-primas; ETFs e contratos futuros estão disponíveis para o investidor

E-commerce já tem 600 empresas no Brasil, mostra mapeamento inédito

Crescimento das vendas pela internet impulsiona a criação de novos negócios que oferecem diferentes serviços para o varejo online

Sem prata ou ouro: franquias de joias de aço brasileira expande pelo mundo

Cerca de 68% do faturamento da empresa já vem do exterior. De agosto até o fim do ano, a rede registrou crescimento nas vendas de 25% a 30%

Política e mundo

Prefeito licenciado de Goiânia, Maguito Vilela morre de covid-19

Maguito Vilela estava internado no Hospital Albert Einstein desde outubro de 2020, antes mesmo do 1º turno das eleições, e tomou posse por meio de assinatura eletrônica e ainda sedado

YouTube suspende conta de Trump citando potencial de violência

O Youtube, que pertence ao Google, disse ainda que decidiu desabilitar os comentários do canal de Trump por tempo indeterminado

Pence rejeita invocar 25ª Emenda para destituir Trump

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, estava sendo pressionado pelos democratas a invocar a 25ª Emenda após apoiadores de Trump invadirem o Capitólio

“Mesa Diretora” do Parlamento Europeu debate Brexit e covid-19 na quarta

A Conferência de Presidentes do Parlamento Europeu, que reúne lideranças da Casa, faz a primeira reunião de 2021 para definir as prioridades legislativas para o ano

Lockdowns na Europa devem durar até fim do 1º trimestre, diz Lagarde

De acordo com a presidente do Banco Central Europeu, o cenário já estava previsto e, por isso, não altera as projeções econômicas da autoridade monetária

Indonésia começa vacinação contra a covid-19 com uso da Coronavac

Após aprovar o uso emergencial, o programa de vacinação contra covid-19 da Indonésia é o primeiro fora da China a usar a Coronavac em larga escala

Kim Jong-un se compromete a “reforçar arsenal nuclear” da Coreia do Norte

Kim Jong-un anunciou que a Coreia do Norte concluiu seus planos para desenvolver um submarino nuclear e enunciou uma lista de objetivos armamentistas

Enquanto você desligou…

Novidade da vez: captação de US$ 500 mi do Itaú é ambiental e social

Captação com bônus sustentáveis, que contribui para formação do capital do banco, é a primeira do tipo na América Latina

Rappi entra em viagens e tem divisão para turismo corporativo

O Rappi fez parcerias com redes hoteleiras, companhias aéreas e distribuidoras para oferecer a compra de pacotes e acompanhamento da viagem pelo app

Energia solar deve atrair 5 mil novas empresas ao mercado em 2021

Projeções para o setor superam o visto em 2020, ano em que energia solar cresceu mais 50% no Brasil

Como Steve Jobs “previu” o fim do Adobe Flash Player

Co-fundador da Apple rejeitou o padrão desde 2010, por considerá-lo obsoleto

Agenda

Nesta quarta-feira (13), a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, fará um pronunciamento. Como chefe da entidade, responsável por definir as taxas de juros, ela tem grande influência sobre o valor do euro. Os investidores acompanham seus pronunciamentos de perto, pois costumam fornecer indicações sobre futuras mudanças na política monetária e nas taxas de juros.

Nos Estados Unidos será publicado o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de dezembro, que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação na região.

No Brasil, são liberados os dados do setor de serviços no mês de novembro.

Frase do dia

"Se você não está disposto a arriscar, esteja disposto a uma vida comum" – Jim Rohn.

Exame Flash

Ouça um rápido resumo das principais notícias e destaques do Brasil e do mundo em uma curadoria especial do time da Exame. Apresentação por Lucas Agrela.