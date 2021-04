Índice de blue-chips da China fecha em alta

As de blue-chips da China fecharam em alta nesta quarta-feira, um dia depois de atingirem mínima em quase três meses, embora os ganhos tenham sido limitados pelas preocupações com o aperto da política monetária conforme a economia se recupera.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 0,66%, liderado por um salto de 2,63% no subíndice de saúde e por ganho de 1,94% no setor de consumo básico.

O subíndice do setor financeiro recuou 0,61%, enquanto o imobiliário caiu 1,06%.

O índice de Xangai teve baixa de 0,05%.

Os preços nos portões das fábricas da China subiram em fevereiro no ritmo mais forte desde novembro de 2018 conforme a indústria correu para entregar as encomendas de exportação, levantando expectativas de um crescimento robusto na segunda maior economia do mundo em 2021.

