Alta da inflação, AGE da Iguatemi, Estapar e o que mais move o mercado

O mercado internacional inicia o mês de outubro em tom negativo, com as principais bolsas em queda na manhã desta sexta-feira, 1. Como pano de fundo estão preocupações sobre a inflação e perspectivas de retirada de estímulos.

Divulgado nesta manhã, o índice de ao consumidor (IPC) anual bateu 3,4% na Zona do Euro, o maior patamar desde 2008. No mercado europeu, o Stoxx 600 recua 0,7%, com destaque para a de Londres, que cai 0,9%.

Nos Estados Unidos,investidores aguardam a divulgação do índice de preço sobre consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês) - uma das principais métricas para a avaliação de política de juros do Federal Reserve. A expectativa é de que o núcleo do PCE fique em 3,6% no acumulado de 12 meses. No radar, ainda estão os índices de gerente de compras (PMIs, na sigla em inglês) americanos, previstos para esta manhã.

No Brasil, sem grandes indicadores para o dia, investidores estarão atentos ao noticiário corporativo, que segue agitado.

Nova Iguatemi

Acionistas do Iguatemi (IGTA3) irão definir o futuro da empresa em Assembleia Geral Extraordinária, marcada para debater a reestruturação societária que prevê sua incorporação pela Jereissati Participações (JPSA3), que passaria a se chamar nome de Iguatemi.

“As administrações das companhias acreditam que essa nova estrutura, concentrada na Iguatemi SA, acarretará na redução significativa das atuais despesas gerais e administrativas, em função da redução da duplicidade de órgãos deliberativos, além de proporcionar a realização de créditos e outros benefícios fiscais”, afirmaram as empresas em comunicado sobre a reestruturação, de junho.

Negócio na mesa da Estapar

A Estapar (ALPK3) anunciou que está em negociações avançadas para a aquisição da Zul Digital. Criada para distribuir cartões de zona azul junto a prefeituras, companhia já teve operações em capitais brasileiras, como Belo Horizonte, Curitiba e Salvador. A Zul também passou a oferecer serviços a motoristas, como pagamento de IPVA e multas, aviso de rodízio e tag para pagamento de pedágio.

“A combinação da Estapar e Zul Digital criará uma plataforma única,com inovação e maior oferta de produtos e serviços, ampliando as linhas de negócios da Companhia, mas dentro do seu ecossistema”, afirma a Estapar em fato relevante.

Aquisição bilionária da Oncoclínicas

A Oncoclínicas (OJNCO3) fechou a compra da Unity Participações por 558 milhões de reais mais 45,7 milhões de a serem emitidas. Com as ações cotadas a 13,47 reais, o valor da operação chega a superar 1 bilhão de reais. Com a operação, a Oncoclínicas aumenta sua participação no Distrito Federal e nos estados do São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Pernambuco.

“A companhia terá um aumento expressivo na capacidade de atendimento aos seus pacientes, mediante a integração de aproximadamente 350 novos médicos.”

MRV sem fronteiras

A MRV (MRVE3) concluiu as vendas dos empreendimentos Banyan Ridge e Tamiami Landings, localizados na Flórida. O valor geral de vendas (VGV) foi de 123 milhões de dólares, representando um bruto de 33,1 milhões de dólares.

Comprando na baixa

Com as ações 30% desvalorizadas em relação ao início do ano. a Cury (CURY3) anunciou que pretende recomprar até 10% dos papéis em livre circulação, que seria equivalente a 10,4 milhões de ações. O prazo para o programa de recompra é de 18 meses.