MERCADOS

Inflação nos EUA é oportunidade de compra, aponta Gavekal Research

PUBLICADO EM: 22.5.21 | 8H20 ATUALIZAÇÃO: 21.5.21 | 20H19

Em relatório, fundador da casa de análises globais compara temor atual de investidores com alta dos preços ao receio anterior com o rendimento dos títulos de 10 anos do Tesouro