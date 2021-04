Ações do IRB disparam 17,8% com investidor inspirado na GameStop

As da GameStop, maior rede americana de lojas de videogame, disparam mais de 8.000% em seis meses, acumulando alta de 1.744% somente desde o início do ano. A forte onda compradora dos papéis foi organizada no fórum WallStreetBets, na rede social Reddit, para impor perdas a fundos que operavam vendidos, apostando na queda dos papéis.

No Brasil, pequenos investidores passaram a se organizar no Telegram em busca de efeito semelhante com as ações do IRB Brasil (IRBR3). O grupo "Short Squeeze IRB" contava com cerca de 8.000 membros na manhã desta quinta-feira, 28, e seguia crescendo.

As ações do IRB na brasileira abriram em forte alta nesta quinta e passaram a ganhar força com o avanço do pregão. No fim do dia, a valorização foi de 17,8%, um destaque do dia no .

Entenda o que é short squeeze

"Nosso grande objetivo é ver um SHORT SQUEEZE NO IRB (sic)", diz a principal mensagem do grupo. O short squeeze é o nome dado à prática de mercado de elevar o das ações com o intuito de levar investidores com posições vendidas a terem que comprar os papéis da companhia, o que acaba elevando ainda mais o preço do ativo.

Para formar uma posição vendida, o investidor aluga as ações de outro investidor que não esteja interessado em se desfazer de sua posição comprada e, imediatamente, coloca esse papel à venda no mercado. Dessa forma, se os papéis caírem, ele recompra por um preço menor e as devolve a quem emprestou as ações, obtendo . Se o preço sobe, o investidor que alugou as ações paga mais caro pelas ações para devolvê-las, obtendo perdas.