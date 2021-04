Investidores do Reddit têm novo alvo. Saiba qual é

Após conseguirem fazer as da GameStop dispararem mais de 1.700% no início do ano, os investidores da comunidade wallstreetbets, do Reddit, têm outro alvo no radar: as ações da Tanger Outlets, de shoppings a céu aberto.

Com 33% das ações em posições vendidas (com intuito de lucrar com a desvalorização), a empresa ganhou visibilidade de investidores interessados em fazer o short squeeze. A operação envolve elevar o do ativo para que os vendidos tenham que zerar sua posição, valorizando ainda mais o papel.

No Google, a busca pelo ticker das ações da empresa (SKT) disparou 669% na última quinta-feira, 4. No entanto, na , a oscilação dos papéis decepcionou aqueles que esperavam por uma forte alta.

Impulsionada pelas discussões no Reddit, as ações da Tanger Outlets subiram 16% no início do último pregão, chegando a acumular valorização de 25% em dois dias.

Após os minutos iniciais, contudo, o movimento perdeu força e as ações da companhia entraram em declínio, zerando os ganhos e fechando em queda de 3,33%. No pré-mercado desta sexta-feira, 5, os papéis da companhia voltaram a sinalizar mais um pregão de perdas, caindo 3%.