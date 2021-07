Investidores LGBTQ+ são diferentes? Pesquisadoras rebatem estudo do UBS

Seria possível generalizar uma orientação de investimentos para a população LGBTQIA+? O quanto a identidade de gênero de um grupo poderia delimitar – pelas dificuldades enfrentadas (aceitação pela sociedade, lutas contra homofobia, entre outros) – suas possibilidades mais adequadas para tomada de risco e oportunidades no mercado financeiro?

O debate foi levantado por duas professoras doutoras em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGA/UFRGS) em artigo publicado nesta quinta-feira, 1. O texto vem em resposta a um recente relatório do banco suíço UBS, do dia 16 de junho, intitulado "Why are LGBTQ+ investors different?" ("Por que os investidores LGBTQ+ são diferentes?", em tradução livre).

Pontuando as convergências e afastamentos de ideias com o relatório do banco, as professoras Vanessa Amaral Prestes, da Universidade La Salle, e Aline Mendonça Fraga, da Faculdade Sistema de Ensino Gaúcho (FASEG), pesquisadoras na área de diversidade, começam abordando que, como bem colocado pelos autores do relatório Matthew Carter e Paul Donovan, pessoas LGBTQIA+ partem de distintos lugares e possuem diversidade de condições difíceis de abarcar.

ESG: conheça o MBA da EXAME Academy para profissionais que querem se preparar para esse mercado promissor

Portanto, como ponto de partida, apontam que é preciso considerar que não existe um "perfil ou padrão" de uma pessoa LGBTQIA+. "Toda pessoa, LGBTQIA+ ou não, é atravessada por diferentes marcadores sociais: raça, classe, geração, origem, etc".