Investimentos diversificados; más notícias para Biden e tudo para ler hoje

As quentes do dia

Desemprego americano, fusão de JSL e Tegma e o que mais move o mercado

Bolsas oscilam próximas da estabilidade em meio à cautela antes de divulgação do payroll

45% acham que Bolsonaro não combate a corrupção, mostra EXAME/IDEIA

A CPI da pandemia no Senado investiga supostas irregularidades na compra de vacinas contra a covid-19. Avaliação negativa do governo se mantém recorde

Diversificar é o lema para o 2º semestre

A ainda segue atrativa, mas a volta a ganhar mais espaço nas carteiras, enquanto o dólar mais baixo deixa atrativo o aumento de alocação no exterior, apontam especialistas

No 4 de julho americano, as más notícias de Biden

EUA não conseguem cumprir meta de vacinados esperada para o feriado de independência, enquanto as variantes ameaçam a recém-alcançada liberdade dos americanos

BTG Pactual revisa projeção da para 7,5% no fim do ano

Mudança foi reforçada pela alta da inflação, que também se refletiu nas recomendações do banco para alocação em

Loft compra CredPago em negócio bilionário para ampliar frente financeira

O unicórnio detém agora 100% da operação da fintech curitibana. Em troca, fundadores e acionistas receberam da Loft e dinheiro

LG Informática compra empresa de tecnologia Norber

"A aquisição da Norber é um marco importante. Representa mais um passo na consolidação de sua plataforma completa e integrada de soluções para gestão do capital humano em nuvem", diz a companhia

Política e mundo

Rosa Weber rejeita pedido da PGR sobre notícia-crime contra Bolsonaro

A PGR pediu a suspenção da tramitação da notícia-crime contra Bolsonaro por suposta prevaricação até o fim da CPI da Covid

Flávio Bolsonaro: Partidos do centrão são fundamentais para o país

Parlamentar afirma que denúncias na Saúde são ‘infundadas’, defende Ricardo Barros e sustenta que governo seguirá alinhado ao bloco

Bolsonaro sanciona lei para prevenir superendividamento dos consumidores

A lei aprovada prevê mais transparência nos contratos de empréstimos e tenta impedir condutas consideradas extorsivas

Casos de covid crescem 10% na Europa com variante Delta

Cientistas acreditam que a variante Delta pode ser duas vezes mais transmissível que o coronavírus original

Austrália reduz número de viajantes autorizados a entrar no país

Quase metade da população australiana se encontra submetida a medidas de confinamento após o aumento de casos de covid

Merkel encontra Johnson e rainha Elizabeth II nesta sexta. Na pauta: covid

A chanceler alemã pressiona os países da União Europeia por uma quarentena aos viajantes procedentes do Reino Unido, para evitar a variante Delta do coronavírus

Enquanto você desligou…

Eduardo Leite assume orientação sexual: 'Sou um governador gay'

O governador do RS, que é candidato à presidência pelo PSDB no ano que vem, reconhece que a sexualidade ainda é vista como um ponto a ser explorado por concorrentes na corrida eleitoral

Protesto em frente a Casa Branca pede a Biden 'verdade sobre alienígenas'

A pressão pública para que os Estados Unidos liberem o que sabem sobre supostos extraterrestes cresceu após um relatório do Pentágono apontar 144 avistamentos de óvnis

Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Reencontro do sexteto de "Friends" na HBO Max e filme dividido em 3 partes na Netflix: confira os lançamentos

Disney+ reage ao lançamento do HBO Max com nova promoção

Plataforma de streaming vai cobrar valor irrisório dos usuários que contratarem serviços nesta semana

Agenda

Nesta sexta-feira (2), será divulgado no Brasil o IPC-Fipe (Índice de Preços ao Consumidor, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) do mês de junho. O indicador reflete o custo de vida de famílias com renda mensal de 1 a 10 salários mínimos, residentes na cidade de São Paulo. O Brasil também divulga os dados de produção industrial, que mede a variação das produções totais das fábricas, minas e serviços públicos.

Nos EUA será publicado um dos principais indicadores da economia no país, a taxa de desemprego, que mede a porcentagem da força de trabalho total que está desempregada. Por fim, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, fará um pronunciamento. Como chefe da entidade, responsável por definir as taxas de juros, ela tem grande influência sobre o valor do euro. Os investidores acompanham seus pronunciamentos de perto, pois costumam fornecer indicações sobre futuras mudanças na política monetária e nas taxas de juros.

Frase do dia

"Não tente ser uma pessoa de sucesso. Em vez disso, seja uma pessoa de valor" – Albert Einstein.

Abertura de mercado

