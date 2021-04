Juro em alta lá fora e no Brasil também: as melhores ações no novo cenário

Bolsa; Bovespa; Painel; Investimento; Foto: Germano Lüders 16/11/2020" width="1024" height="683" data-restrict="false" data-portal-copyright="Germano Lüders" data-image-caption data-image-title data-image-source="Exame" srcset="https://exame.com/wp-content/uploads/2021/03/DSC2684bx-1.jpg 1024w, https://exame.com/wp-content/uploads/2021/03/DSC2684bx-1.jpg?resize=150,100 150w, https://exame.com/wp-content/uploads/2021/03/DSC2684bx-1.jpg?resize=300,200 300w, https://exame.com/wp-content/uploads/2021/03/DSC2684bx-1.jpg?resize=768,512 768w, https://exame.com/wp-content/uploads/2021/03/DSC2684bx-1.jpg?resize=654,436 654w, https://exame.com/wp-content/uploads/2021/03/DSC2684bx-1.jpg?resize=1000,666 1000w, https://exame.com/wp-content/uploads/2021/03/DSC2684bx-1.jpg?resize=919,613 919w, https://exame.com/wp-content/uploads/2021/03/DSC2684bx-1.jpg?resize=420,280 420w, https://exame.com/wp-content/uploads/2021/03/DSC2684bx-1.jpg?resize=680,453 680w, https://exame.com/wp-content/uploads/2021/03/DSC2684bx-1.jpg?resize=760,506 760w, https://exame.com/wp-content/uploads/2021/03/DSC2684bx-1.jpg?resize=165,110 165w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px">

O sentimento de maior aversão ao risco — que levou o para seu segundo mês seguido de perdas em fevereiro — ainda deve perdurar entre os investidores em março, pelo menos nas primeiras duas semanas. Para especialistas do mercado, o índice de ações da Bolsa ainda deve passar por um ajuste antes de retomar sua tendência de alta de médio e .

A leitura, em geral, é que o cenário segue construtivo para Bolsa, mas a acentuada subida dos juros futuros nos Estados Unidos nos últimos dias do mês passado assustou, levantando preocupações sobre pressões inflacionárias por lá. Além disso, por aqui, a tumultuada destituição do CEO da Petrobras pelo presidente Jair Bolsonaro também não ajudou.

Quer as ações com maior potencial de pagamentos de da Bolsa? Confira aqui como acessar a carteira de dividendos da EXAME Invest Pro

Em dólares, o Ibovespa acumula no ano o pior desempenho entre as bolsas de valores da América Latina, com queda de cerca de 14%. Em real, o recuo é de 6,3%, sendo que em fevereiro a desvalorização foi de 4,4%.

"A alta expressiva da curva de juros dos EUA acabou pressionando o mercado no fim do mês passado. Os juros dos títulos americanos com vencimento em 10 anos chegaram a bater em 1,6% nos últimos dias do mês, sendo que essa taxa estava perto de 0,85% no fim do ano passado", disse Sérgio Zanini, sócio e gestor da Galapagos Capital.

"Acreditamos que, no começo de março, o mercado ainda deve ter que digerir esse movimento, esse novo patamar para a curva de juros americana".

Na prática, a curva de juros teve essa rápida inclinação nos EUA em meio a expectativas de que uma aceleração mais forte da economia do país possa levar a uma maior inflação no curto prazo. O medo é que justamente essa inflação faça eventualmente o Federal Reserve antecipar a retirada de estímulos monetários no país (que têm sido um dos grandes motores para a alta dos ativos de risco por lá ao longo dos últimos anos).