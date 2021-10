IPCA, emprego nos EUA, Grendene e 3G e o que mais move o mercado

As bolsas internacionais operam em leve queda na manhã desta sexta-feira, 8, enquanto investidores aguardam pela divulgação dos dados oficiais do mercado de trabalho americano, previstos para às 9h30.

A expectativa é de que o relatório de empregos não-agrícolas de setembro revele a criação de 500.000 postos de trabalho nos Estados Unidos. Caso confirmado, o número será mais do que o dobro dos 235.000 empregos criados no mês de agosto. Os dados irão sair junto com a taxa de desemprego, para a qual é esperada uma queda de 5,2% para 5,1%.

Embora indique melhora da atividade econômica, economistas temem possíveis impactos sobre a dinâmica da inflação, e, consequentemente, sobre a redução de estímulos por parte do Federal Reserve.

No mercado de futuros americano, os três principais índices operam em queda próxima de 0,1%. Na Europa, onde as bolsas já estão abertas, o Stoxx 600 cai 0,4%.

A inflação também vem sendo motivo de preocupação no Brasil, onde serão divulgados os dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, de setembro. O consenso é de alta mensal de 1,25%, com a inflação acumulada de 12 meses saltando de 9,68% para 10,33%.

Melissa na Europa

A Grendene (GRND3), das marcas Melissa, Ipanema e Rider, firmou uma parceria para a constituição de uma joint venture com a gestora 3G Radar, de Paulo Lemann, Alberto Sicupira e Marcel Telles. Com sede no Reino Unido, a joint venture terá como objetivo distribuir e comercializar os produtos da Grendene no mercado internacional. A 3G terá 50,1% da joint venture e a Gredene, 49,9%. O valor investido no negócio foi de 50 milhões de dólares.

Prévia da Dotz

Em prévia de seu resultado do terceiro trimestre, a Dotz (DOTZ3) registrou crescimento de 30% da receita por usuário, passando de 21,29 reais para 27,58 reais. Na frente de fidelidade, a companhia atingiu 50 milhões de contas. Em seu marketplace, o GMV (vendas brutas) cresceu 76% na comparação anual e atingiu 231 milhões de reais no acumulado do ano.

Sem clima para IPO

A Ambipar (AMBP3) suspendeu por até 60 dias a oferta pública inicial (IPO) de sua subsidiária Environmental ESG, que seria precificado na quinta-feira, 7. A suspensão, segundo a companhia, se deu em função das “atuais condições desfavoráveis dos mercados financeiro e de capitais”. Com a piora de humor no mercado e menor captação de fundos de , o último IPO realizado na B3 já faz mais de 1 mês.

Outra empresa que desistiu de listar suas ações na B3 foi a Intercement. Em comunicado divulgado na última noite, a empresa alegou "condições adversas do mercado" e afirmou que "não dará continuidade ao pedido de registro de oferta pública".

Parceria na Méliuz

A Méliuz (CASH3) firmou uma parceria com a Captalys para oferecer produto de crédito para os usuários que venham a ter o novo cartão da companhia em 2022.

“A parceria permite que o Méliuz seja o motor de crédito, aplicando a sua inteligência e conhecimento do seu cliente,enquanto a Captalys entra com a experiência de crédito fornecendo a infraestrutura e o financiamento da operação”, afirma a empresa em comunicado ao mercado.

HBR e donos do Griletto

A HBR (HBRE3), frente de administração de shoppings da Helbor (HBOR3), firmou uma parceria comercial com holding Halipar, dona das marcas Griletto, MontanhaGrill, Croasonho e Jin Jin. A parceria, segundo a HBR, visa promover sinergias e a expansão das operações das duas companhias.