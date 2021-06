IPCA, GOL, BTG, commodities em alta e o que mais move o mercado

O mercado internacional segue sem uma direção definida na manhã desta quarta-feira, 9, com investidores à espera do índice de sobre o consumidor americano (CPI, na sigla em inglês), que será divulgado nesta quinta-feira, 10.

O dado de inflação será o último antes da reunião de política monetária nos Estados Unidos. Ainda que a percepção de que a inflação seja apenas transitória no país, parte dos investidores vê potencial de a alta de preços persistir a ponto de levar o Federal Reserve a cortar os estímulos antes do esperado.

Na China, o índice de preço sobre o produtor, divulgado na última noite, subiu de 6,8% para 9% - a maior em 12 anos. A expectativa era de que ficasse em 8,5%. Já a inflação do consumidor chinês passou de 0,9% para 1,3%.

Enquanto os investidores estrangeiros aguardam pelo CPI americano, no Brasil, o mercado irá se debruçar sobre a inflação local, com a divulgação do IPCA de maio nesta manhã.

A estimativa é de que a inflação mensal tenha acelerado de 0,31%, em abril, para 0,71%. A inflação acumulada de 12 meses, segundo as projeções de mercado, deve passar de 6,76% para 7,93%, ficando ainda mais acima do teto da meta de inflação para este ano, de 5,25%.

Commodities

Apesar da calmaria nas bolsas, no mercado de commodities, as negociações seguem agitadas.

Na China, após três pregões de fortes quedas, o minério de ferro reagiu nesta madrugada, fechando em alta de 5,4%, segundo a Reuters, com investidores preocupados com o nível de oferta do metal.

Já em Londres, o petróleo brent, referência para a política de preço da Petrobras, renovou o maior patamar do ano, sendo negociado a 73,36 dólares o barril na máxima desta quarta. O nível de preço é o maior desde maio de 2019.

GOL

A GOL (GOLL4) celebrou um acordo para a aquisição da empresa aérea MAP, que possui rotas para destinos regionais e do Aeroporto de Congonhas, na cidade de São Paulo. A transação envolveu 28 milhões de reais, sendo 25 milhões de reais em dinheiro e 3 milhões de reais em . A GOL também assumirá até 100 milhões de reais dos compromissos financeiros da MAP.

De acordo com o fato relevante divulgado pela GOL, a MAP é a quinta maior companhia aérea do Brasil, com frota de sete aeronaves. Com a aquisição, a oferta de voos da GOL em Congonhas irá aumentar em 10%. A transação, no entanto, ainda depende do aval do Cade e da Anac.

“Esta aquisição é um passo importante da nossa estratégia de expansão de malha e capacidade. Assim, a companhia está investindo ainda mais no mercado de transporte aéreo regional com destaque para a região Amazônica, apoiando o desenvolvimento econômico local e fortalecendo as nossas operações no Aeroporto de Congonhas", diz em fato relevante Paulo Kakinoff, presidente da GOL.

A exemplo do que sua concorrente AZUL fez recentemente, a GOL também sinalizou que está em boa posição para aproveitar as oportunidades de crescimento no pós-pandemia. No setor, há grande expectativa de que a compra da Latam seja concretizada pela Azul.

BTG Pactual

Em sua terceira oferta subsequente de ações (follow-on, na sigla em inglês), o BTG Pactual (BPAC11, do mesmo grupo controlador da Exame) levantou 2,977 bilhões de reais, com a venda de 24.402.000 units por 122,01 reais. O preço por ação saiu com um desconto de 1,2% em relação ao preço do último fechamento.

O dinheiro arrecadado deve ser usado para dar continuidade ao agressivo plano de expansão via aquisições. Concentrado esforços em aumentar sua atuação com investidores de varejo, o banco vem ampliando a frente do BTG Pactual Digital e adquirindo empresas que já tinham participação relevante nesse mercado, como a Empiricus e a Necton.