IPCA sobe 9,68% em 12 meses; Biden no combate à covid e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira, 9, para começar o dia bem informado:

Bolsonaro faz reunião com líderes de caminhoneiros para pedir fim da greve

A reunião acontece após a categoria manter as paralisações em pelo menos 15 estados brasileiros mesmo com o pedido de Bolsonaro para que os bloqueios acabassem

Inflação sobe 0,87% em agosto e acumula alta de 9,68% em 12 meses

O IBGE divulgou nesta sexta-feira, 9, a variação do IPCA em agosto. Inflação no ano deve ser a maior desde 2015

O próximo passo de Biden no combate à pandemia nos EUA

Presidente americano anuncia nesta quinta-feira, 9, novas medidas de combate à pandemia no país

Yalo: startup lança ferramenta que “simplifica” o WhatsApp para empresas

A companhia conquistou clientes como Coca-Cola e Nestlé com a sua solução que permite vendas por aplicativos de conversação

Algoritmos que escaneiam CV impedem 27 milhões de achar emprego

Pesquisa de Harvard foca na população dos EUA, mas afirma que estimativa é semelhante para o Reino Unido e a Alemanha

Edtech EBAC Online recebe US$ 11 mi de private equity da Rússia

Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia Online tem 20 mil alunos em cursos que vão de design a programação e recebeu aporte liderado pela Baring Vostok Capital Partners

Minerva participa de rodada de investimento de US$ 15 mi na fintech Traive

A fintech atua no desenvolvimento de modelos de crédito para o setor agrícola, para facilitar acesso dos produtores rurais a produtos financeiros

PSDB aprova oposição a Bolsonaro, mas adia decisão sobre impeachment

Executiva nacional do partido se reuniu nesta tarde e enfrentou resistência de parlamentares alinhados ao governo

Fiocruz: apenas 2 estados estão com ocupação de leitos de UTI acima de 60%

Mais de 90% das unidades da Federação e 85% das capitais estando fora da zona de alerta

Conselho do Brasileirão rejeita volta de público a estádios

Os clubes pretendem recorrer ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e ameaçam até parar a competição caso a volta de público não seja igual para todos

Em pé de guerra, BRICS se reúnem nesta quinta-feira

Disputa de fronteira entre China e Índia e hostilidades de Bolsonaro esvaziam agenda, que se resume a cooperações pontuais

Roberto Carlos faz homenagem para filho Dudu Braga, que morreu aos 52 anos

Equipe do cantor usou a rede social para se despedir do produtor musical: 'Dudu, você para nós é inesquecível e insubistuível. Até breve! Equipe RC'

