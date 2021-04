iPhone sobre rodas?; Mobly movimenta R$ 812 mi em IPO e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (4) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

iPhone sobre rodas? Apple está prestes a fechar acordo com Hyundai para carro autônomo

O carro (que não será chamado de iPhone sobre rodas), deve ser batizado como "Apple Car", e tem uma estimativa de produção para 2024

Mobly movimenta R$ 812 milhões em IPO, com ação a R$ 21

Empresa de tecnologia líder na venda de móveis online reforça o caixa com R$ 778 milhões na oferta primária e estreia no pregão da B3 na sexta-feira

Sucessão trilionária: os desafios de substituir Jeff Bezos na Amazon

O fundador da Amazon está de saída da liderança da maior varejista do mundo. As lições de uma sucessão dessa magnitude para negócios de todos os portes

No radar: Vale se aproxima de acordo com MG e o que mais move o mercado

Mineradora e governo do estado de Minas devem chegar a um acordo de 37 bilhões de reais

Existem mais de 4.000 variantes do coronavírus no mundo, diz ministro do Reino Unido

Embora milhares de variantes tenham surgido, apenas uma pequena minoria será importante e alterará o vírus de maneira significativa

Trabalhadores recusam oferta de indenização feita pela Ford

A empresa propôs o pagamento de 1,1 salário por ano trabalhado ao pessoal da produção e 0,7 para os administrativos

de construtoras disparam até 65% com eleição no Congresso; entenda

Setor surfa em otimismo fiscal gerado por vitória de aliados do governo; juros longos chegaram a cair 8%

Depois de captar R$ 1,3 bilhão, Intelbras estreia na nesta quinta

Empresa fundada em 1976 precificou suas ações em R$ 15,75 cada, pouco acima do piso da faixa indicativa de R$ 15,25 a R$ 19,25

Chegam a SP insumos para produção de 8,6 milhões de doses da vacina CoronaVac

A carga chegou em voo que pousou no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior paulista

Oxford estuda se é possível combinar doses de diferentes vacinas contra covid-19

O estudo contará com 820 voluntários com mais de 50 anos e analisará a combinação das vacinas da Pfizer/BioNTech e da AstraZeneca/Oxford

Shell tem prejuízo de US$ 4,01 bilhões no 4º trimestre

Em todo o ano de 2020, a petrolífera anglo-holandesa acumulou perda líquida de US$ 21,68 bilhões

Ibope mostra o que o brasileiro pensa sobre as mudanças climáticas

Pesquisa inédita ouviu 2,6 mil pessoas e será apresentada nesta quinta-feira. Outro levantamento, feito pela Febraban, aponta preocupação com desmatamento

O que o resultado da Unilever em 2020 mostrará sobre nossos hábitos

Dados do quarto trimestre devem mostrar alguma recuperação de marcas conhecidas por "consumo fora de casa" e força da higiene pessoal

Cidade de SP inicia vacinação de idosos no dia 8 de fevereiro; veja locais

A meta da prefeitura é imunizar 32.837 pessoas acima de 90 anos. Serão quase 470 postos de imunização, além de cinco drive-thru

Política e mundo

Senado vota nesta quinta MP que busca conter aumentos na conta de luz

A ideia é remanejar recursos para mitigar efeitos econômicos da pandemia de covid-19 sobre as tarifas de energia elétrica

Mario Draghi aceita missão de formar governo de emergência na Itália

Na Itália, o contexto é de intensos embates políticos, o que deverá tornar a missão do ex-presidente do Banco Central Europeu difícil

Enquanto você desligou…

Conta que rende 210% do : é pegadinha? Vale a pena aplicar?

Bancos digitais atraem clientes com rendimento acima da média. Mas quanto, de fato, recebem pela aplicação?

Vendas de carros elétricos dobram na Europa em 2020

Um total de 538.772 carros elétricos foram vendidos no ano passado, sobretudo na Alemanha, França e Holanda

Dona da marca PomPom obtém licenciamento exclusivo da Turma da Mônica Baby

Linha de toalhas umedecidas e fraldas da líder global em produtos de higiene pessoal terá licenciamento dos famosos personagens dos quadrinhos

Transformação digital é ‘prioridade máxima’ para 23% das empresas

O número de empresas que preocupadas em digitalizar seus negócios teve um salto em 2020 durante a pandemia, mostra estudo do CESAR

Ladrão de Kim Kardashian lança livro sobre sua versão do crime

Yunice Abbas foi uma das doze pessoas detidas por roubar mais de 10 milhões de dólares em joias de Kim Kardashian, agora ele lança um livro contando a sua versão do crime

Telecine faz especial Hitchcock em homenagem a 125 anos de cinema

"Psicose", "Um corpo que cai", "Janela indiscreta": confira a seleção de todos os filmes do cineasta que serão exibidos no canal

Agenda

Nesta quinta-feira (4), a Zona do Euro divulga as vendas e os estoques no varejo no mês de dezembro e na atualização anual, ou seja, de janeiro até dezembro de 2020. O índice mede a variação no valor total das vendas no setor, ajustadas pela inflação. É o indicador mais importante dos gastos dos consumidores, o que representa a maior parte da atividade econômica em geral.

Já nos Estados Unidos, o Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho.

Frase do dia

“Marketing não é sobre a sua empresa ganhar prêmios, é sobre sua empresa ganhar negócios” — David Meerman Scott.

Exame Flash

Ouça um rápido resumo das principais notícias e destaques do Brasil e do mundo em uma curadoria especial do time da Exame. Apresentação por Lucas Agrela.