IPO da LG Informática pode movimentar cerca de R$ 900 milhões

A oferta inicial de (IPO) da LG Informática pode movimentar cerca de 900 milhões de reais, segundo premissas no cronograma publicado nesta segunda-feira na Comissão de valores imobiliários (CVM).

O número toma como base o centro da faixa de estimada para a ação, de 17,50 reais cada, e a venda integral dos papeis.

A expectativa da LG Informática com base nesse cálculo é levantar cerca de 350 milhões de reais com a venda de ações novas. Ao pedir registro para a oferta, em fevereiro, a empresa especializada em softwares de gestão de recursos humanos havia informado que pretendia usar o dinheiro para pesquisa e desenvolvimento, inclusive para projetos de monetização da base, aquisições de outras empresas e para reforço do capital de giro.

Além disso, acionistas individuais e o Mont Blanc Brasil Partners, veículo de investimento gerido pela HIG Capital, podem levantar por volta de 549 milhões de reais ao venderem uma fatia no negócio.

Os coordenadores da oferta, Itaú BBA, UBS-BB e BTG Pactual, definiram a faixa de preço por ação de 15 a 20 reais cada.

A definição do preço da operação está prevista para 1º de abril, com a estreia das ações no pregão da Bovespa devendo acontecer em 6 de abril, negociadas sob o ticker GENT3.

A LG Informática atua com soluções de tecnologia para gestão de recursos humanos e não tem nenhuma relação com a fabricante de eletrônicos sul-coreana LG.