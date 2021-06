Raízen protocola pedido para IPO, que pode ser um dos maiores da história

Raízen comunicou nesta quinta-feira, 3, que protocolou pedido de registro para a realização de uma oferta inicial pública de ( em uma distribuição que pode ser a maior da história. O Broadcast antecipou em maio que o protocolo seria feito no início deste mês, e informou distribuição deve movimentar entre R$ 10 bilhões e R$ 13 bilhões o que a credenciaria entre as maiores da história da B3. A empresa brasileira de energiacomunicou nesta quinta-feira, 3, que protocolou pedido de registro para a realização de uma oferta inicial pública de ( IPO , na sigla em inglês),

A empresa, uma joint venture entre a Cosan e a Shell, pediu registro no Nível 2 da brasileira. A oferta será de ações preferenciais, sem direito a voto, mas com preferência no pagamento de .