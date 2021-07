IPOs da SmartFit e BBM, estreia da 3tentos e o que mais move o mercado

As bolsas da Europa registram leves perdas na manhã desta segunda-feira, 12, com preocupações sobre os efeitos econômicos da variante Delta do coronavírus, que tem provocado novos fechamentos na Ásia. Nos Estados Unidos, onde a temporada de balanços do segundo trimestre inicia nesta semana, os índices futuros oscilam entre quedas e ganhos, após terem batido recordes no último pregão.

Nesta segunda, o mercado brasileiro deve absorver parte do tom positivo de sexta-feira, 9, quando as bolsas internacionais subiram, enquanto a B3 estava fechada devido ao feriado paulista em homenagem à Revolução Constitucionalista. Na sexta, o ETF EWZ, que representa a brasileira nos Estados Unidos, subiu 1,29%, enquanto o dólar caiu 0,31% para 5,239 reais em um pregão marcado pela baixa liquidez em função da ausência do mercado de futuros.

Na semana, entre os principais indicadores econômicos estará o índice de inflação ao consumidor americano, que será divulgado na terça-feira, 13. Na quarta-feira, 14, será a vez da inflação ao produtor americano e, no Brasil, da “prévia do PIB” medida pelo Banco Central. Na noite de quarta, uma série de dados serão divulgados na China, como PIB, taxa de desemprego e produção industrial. Na quinta-feira, 15, será o dia dos dados semanais de pedidos de seguro desemprego nos Estados Unidos. Na sexta-feira, 16, terá vendas do varejo americano e inflação na Zona do Euro.

Nesta segunda, sem grandes divulgações macroeconômicas, as atenções estarão com a agenda corporativa.

IPO da SmartFit

A rede de academias SmartFit (SMFT3) irá precificar nesta segunda sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês). Considerando o centro da faixa indicativa entre 20 e 25 reais, a companhia pode levantar 2,15 bilhões de reais, já descontadas as comissões. Com lotes adicionais, a empresa pode levantar mais de 2,5 bilhão de reais.

O dinheiro, segundo o prospecto da oferta, deve ser utilizado na expansão da rede de academias por meio de crescimento orgânico e aquisições. A SmartFit fechou o primeiro trimestre com 928 academias, sendo 538 no Brasil. Em 2011, eram apenas 55 academias.

BBM

Com o adiamento do IPO, a BBM Logística também deve precificar sua oferta nesta segunda. Com faixa indicativa entre 25 e 30 reais, a empresa deve levantar cerca de 1 bilhão de reais.

Abra sua conta no BTG Pactual Digital e invista com o maior banco de investimentos da América Latina

3tentos

As da 3tentos estreiam nesta segunda com o ticker TTEN3. Do agronegócio, a empresa levantou 1,35 bilhão de reais, com as ações sendo precificadas a 12,25 reais. Do total da oferta, 86% foi destinada aos caixas da empresa, enquanto o restante ficou com acionistas que venderam participação no IPO.

BK Brasil e Domino’s

O Burger King Brasil (BKBR3) irá incorporar 100% das operações da Domino’s no país. Com a operação, a Vinci Partners, que já detinha participação no BK Brasil, passará a ser a maior acionista individual, com uma fatia de 16,4% da empresa.