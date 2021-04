IPO do super app: Dotz quer ir à bolsa com 48 milhões de contas

No caso da Dotz, o super app é sustentado por três pilares: o loyalty (o programa de coalizão), o marketplace de produtos e serviços e a vertical de serviços financeiros (TechFin).

O modelo de negócios do super app já está hoje presente em diferentes companhias na B3, do Magazine Luiza (MGLU3) ao Banco Inter (BIDI11), para ficar em dois exemplos, um que nasceu com a vertical do varejo, e o outro, dos serviços financeiros.

Os diferenciais apresentados pela Dotz são o conceito da fidelidade (loyalty, em inglês) já consolidado, com o uso de uma moeda própria para estimular a recorrência desde a sua fundação em 2000, e a ampla base com mais de 48 milhões de consumidores. Tudo isso se traduz em um baixo custo de aquisição do cliente. Desse total, 20 milhões possuem saldo em conta, o que pode ser um fator de atração.

A base tão ampla é um ativo com amplo potencial de crescimento, desde que, é claro, a Dotz se mostre eficaz em fazer os clientes usarem tanto os serviços oferecidos no marketplace como adquirirem produtos. Ao fim de 2020, eram 9 milhões de clientes ativos.

O GMV (volume bruto transacionado) por meio do marketplace ficou em 10 bilhões de reais, enquanto o TPV (volume total de compras) pelos meios de pagamento alcançaram 23 bilhões de reais.

A empresa teve 229,2 milhões de reais em receita em 2020, segundo o prospecto. A pandemia impactou os negócios, o que fez a receita ter uma queda de 20% em relação ao ano anterior.

Já a conta digital sinaliza o potencial de crescimento por meio da vertical de serviços financeiros, como empréstimos: ela alcançou a marca de 600 mil downloads em cinco meses de maneira orgânica, sem que a companhia tenha feito campanhas de divulgação.

A oferta é coordenada pelo BTG Pactual (líder), Itaú BBA, UBS BB e Credit Suisse.