IRB Brasil supera Vale, Petrobras e Itaú e é a ação mais negociada na B3

A mobilização de investidores individuais para pressionar a cotação do IRB Brasil (IRBR3), em movimento inspirado ao que acontece com a GameStop nos Estados Unidos, acabou ajudando a levar o papel a ser o mais negociado na B3 na quinta-feira, 28, segundo dados compilados pela Economatica a pedido da EXAME Invest.

O volume de negócios em números absolutos foi de 109.349, o que representa um acréscimo de 195% em relação à média diária nos 30 dias anteriores. Com essa quantidade de negócios, que é um reflexo direto da mobilização iniciada em grupo no Telegram (já são 36.000 membros), as do IRB superaram os negócios das blue chips do .

A ação encerrou o dia com a maior alta em cotação do Ibovespa, de 17,8%.

Considerando as 30 ações que tiveram maior volume financeiro de negociação na quinta, 28, todas apresentaram comportamento aproximado ao padrão do mês anterior, com exceção da IRBR3 e das ações de Gol (GOLL4) e de Azul (AZUL4).

As duas aéreas tiveram um dia com forte alta influenciadas pelo resultado financeiro da American Airlines antes da abertura do mercado, nos EUA.

Veja abaixo as 10 mais negociadas em quantidade no dia 28:

IRB Brasil (IRBR3): 109.349 Vale (VALE3): 81.647 Via Varejo (VVAR3): 75.423 Bradesco (BBDC4): 71.802 Petrobras (PETR4): 70.505 Itaú Unibanco (ITUB4): 61.685 Magazine Luiza (MGLU3): 54.954 Banco do Brasil (BBAS3): 48.504 Azul (AZUL4): 46.221 brMalls (BRML3): 45.188

Dentro do critério do volume financeiro, o papel do IRB Brasil também apresentou uma elevação atípica de 201% nos números da quinta na comparação com os 30 dias anteriores. Essa alta só perdeu para a da Gol (+209%).

As ações IRBR3 movimentaram 1,485 bilhão de reais na quinta, com o quarto maior giro financeiro do dia. A empresa ficou atrás de três das ações com maior peso no Ibovespa: Vale (VALE3), Petrobras (PETR4) e Itaú Unibanco (ITUB4). Na média diária dos 30 dias, o IRBR3 havia movimentado 493 milhões de reais.

Veja abaixo as 10 ações com maior giro financeiro no pregão desta quinta, dia 28: