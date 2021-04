Entre leilões, IRB cai 6%; CSN afunda 8% e só duas ações do Ibovespa sobem

Vale e siderúrgicas

Em pontos, as ações da Vale (VALE3) apareceram como a maior contribuição negativa para o nesta sessão. A mineradora recuou 3,29%. Em porcentagem, a siderúrgica CSN (CSNA3) puxou as perdas, com queda de 8,24%. No mesmo setor, Usiminas (USIM5), Gerdau (GGBR4) e Metalúrgica Gerdau (GOAU4) caíram 4,89%, 4,32% e 3,92%, respectivamente.

O movimento foi na contramão dos preços do minério de ferro. A commodity negociado no porto chinês de Qingdao fechou em alta de 0,71% hoje, em 158,54 dólares a tonelada.

No radar, a o governo de Minas Gerais informou, em nota, que a Vale apresentou nova proposta de tentativa de acordo para reparação dos danos provocados pela barragem de Brumadinho, mas não informou valores.

Na próxima semana, dia 3, a mineradora divulga seu relatório de produção referente ao quarto trimestre.

Só duas ações sobem; na semana, Cielo lidera ganhos

Com a piora do mercado, só duas das 81 ações do Ibovespa fecharam a sessão no positivo: Braskem (BRKM5), com alta de 1,64%, e Marfrig (MRFG3), com leve valorização de 0,08%.

No ranking da semana, Cielo (CIEL3) liderou os ganhos do índice, com alta de 13,85%, após reportar balanço do quarto trimestre acima das expectativas do mercado. Ainda assim, os analistas do BTG Pactual e Bank of America, que ressaltaram que os números apresentaram melhora significativa em relação aos dois trimestres anteriores, optaram por manter a recomendação neutra para os papéis, por falta de clareza ainda sobre a estrutura societária da companhia.

Do outro lado, os papéis da Bradespar e das siderúgicas CSN, Metalúrgica Gerdau e Gerdau lideraram as perdas, com quedas de 11,80%, 10,54%, 8,71% e 8,32%, respectivamente, depois de fortes ganhos dessas ações nos últimos meses.

BR Distribuidora

A BR Distribuidora (BRDT3) informou que Wilson Ferreira Junior, que renunciou ao cargo de presidente da Eletrobras (ELET3; ELET6), não terá que cumprir quarentena para assumir como novo CEO da empresa. A deliberação foi tomada após consulta do executivo à Comissão de Ética Pública, que disse não haver conflito de interesse após o exercício do cargo na elétrica.

Ferreira Junior fica na Eletrobras até 5 de março, com sua nomeação na BR Distribuidora sendo esperada para o mesmo mês.

Nesta sessão, as ações da BR Distribuidora caíram 2,27%, mas encerraram a semana como a segunda maior valorização do Ibovespa, com alta de 11,29%.

PetroRio

As ações da PetroRio (PRIO3), que chegaram a subir mais de 4%, viraram para negativo, acompanhando o mau humor do mercado e fecharam em baixa de 1,80%. No radar, a companhia informou que seu conselho aprovou a fixação do de seu sua oferta pública subsequente (follow-on) em 69,00 por ação, levantando 2,05 bilhões de reais na operação. Foram emitidas 29,7 milhões de ações da companhia. Como a oferta é primária, os recursos captados irão para o caixa da companhia.

A empresa disse que pretende usar os recursos para antecipar seu cronograma de investimentos orgânicos (campanhas de desenvolvimento dos Campos de Frade, Wahoo, Polvo e Tubarão Martelo), bem como suportar financeiramente novas aquisições.

Os novos papéis vendidos na oferta restrita passarão a ser negociados na B3 na próxima segunda-feira, 01, com a liquidação física e financeira ocorrendo dia 2 de fevereiro.

Estreia na B3

Também na próxima segunda-feira, a Espaçolaser, maior empresa de depilação do Brasil, estreia na B3, depois de ter levantado 2,64 bilhões de reais na oferta. O preço por ação saiu em 17,90 reais, no centro da faixa indicativa. A companhia chega à Bolsa avaliada em 4,35 bilhões de reais.