IRB dispara 18% e Renner sobe 4% com "compra"; só 4 ações do Ibovespa caem

As da IRB Brasil (IRBR3) dispararam 17,82% e lideraram os ganhos do nesta quinta-feira, 28, após um grupo de investidores brasileiros se reunir para tentar alavancar os papéis da resseguradora por meio de uma compra coletiva, inspirados pelo que aconteceu com as ações da varejista de jogos americana GameStop. A ação no Brasil está sendo organizada por meio de grupos em redes sociais chamada de “Short Squeeze IRB”. O grupo do telegram, que usa esse nome, já conta com mais de 28.000 membros.

O grupo brasileiro tenta replicar o que ocorreu com a varejista de jogos americana, que dispara mais de 927% este mês, em meio à uma onda de compras de investidores pessoas físicas que se organizaram no fórum Wall Street Bets, na rede social Reddit, para buscar desafiar grandes fundos de investimentos que estavam vendidos nos papéis da companhia. O efeito levou investidores tradicionais do mercado financeiro a ultrapassarem perdas de um bilhão de dólares em um único pregão.

Hoje, no entanto, com a restrição de algumas corretoras para negociação com as ações da companhia, os papéis da GameStop caíram 44,11%. Ainda assim, na semana, acumulam ganhos de 197%.