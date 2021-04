Jack Ma volta por cima? Lucro maior dá novo fôlego para ações do Alibaba

Aos números: depois de atingir a cotação recorde de 317,14 dólares no dia 27 de outubro, a ação do Alibaba despencou para 222 dólares na véspera do Natal. E passou a subir aos poucos até atingir 264,69 dólares no fechamento da segunda, 1º de fevereiro.

É um ganho por ora de curto prazo que se reflete nos BDRs do Alibaba negociados na B3 com o ticker BABA34. Os recibos de ações do grupo subiram 23% desde o fim de 2020, beneficiando quem apostou na empresa na baixa.

Resultado trimestral

As expectativas em Wall Street são amplamente favoráveis para o resultado trimestral. O fato é que, apesar do cerco regulatório do governo da China, o Alibaba ainda é uma máquina de fazer negócios e dinheiro no maior mercado consumidor do mundo.

As projeções consensuais apontam para um por ação de 3,22 dólares no trimestre encerrado em dezembro, com 32,98 bilhões em receitas. No mesmo período um ano antes, o lucro havia sido de 2,61 dólares, com 23,14 bilhões em receitas.

Um relatório da equipe de equity research do Goldman Sachs distribuído a clientes no início de janeiro ressaltava justamente as perspectivas da companhia já no médio prazo para fazer a recomendação de compra do papel em Nova York.

“O potencial de valorização (upside) nos valuations atuais da maior força do e-commerce na China está muito atrativo para que os investidores o negligenciem, na nossa avaliação, com preço-alvo em 12 meses de 362 dólares”, escreveram os analistas do banco de investimento, o que implicava um upside de 55,5% (com a cotação a 232,73 dólares) na ocasião.

Com a alta recente desde então, ainda há um upside de 37% para o papel em 11 meses.

Razões para a projeção favorável não faltam: como líder de mercado, o Alibaba está em posição incomparável para tomar proveito do aumento da base de usuários ativos mensais e de alavancar as receitas em cima de vendas digitais crescentes no mercado chinês.