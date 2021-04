Ações da JBS sobem mais de 4% após comprar gigante "plant based"

As da JBS (JBSS3) sobem mais de 4% nesta segunda-feira, 19, e figuram entre as maiores altas do , após a empresa anunciar a aquisição da totalidade das ações da Vivera, a terceira maior empresa de produtos “plant-based” da Europa, por 341 milhões de euros. O montante é equivalente a 2,28 bilhões de reais.

Segundo fato relevante, a operação inclui três unidades produtivas da Vivera e um centro de pesquisas localizados na Holanda. A empresa também possui participação relevante no Reino Unido e na Alemanha - duas das maiores potências do continente.

Segundo o presidente da JBS, Gilberto Tomazoni, a Vivera “traz musculatura no setor de plant based com conhecimento tecnológico e capacidade de inovação”.

Com a operação, a JBS expande sua oferta global de produtos vegetais - frente que a empresa vê como uma tendência de forte crescimento no consumo. No Brasil, a JBS é líder de vendas de hambúrgueres vegetais por meio da linha “Incrível” da marca Seara.

A operação, embora aprovada pelo Conselho de Administração da JBS, ainda precisa do aval das autoridades antitruste. Caso a operação seja confirmada, a Vivera será mantida como uma unidade de negócio autônoma.

Na , as ações da JBS têm sido um dos principais destaques positivos do Ibovespa, com alta acumulada de 41% no ano - o melhor desempenho entre os quatro maiores frigoríficos do país.