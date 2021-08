JBS compra gigante do salmão por R$ 1,6 bi e entra no mercado de peixes

A JBS (JBSS3), maior companhia do mundo no setor de carnes, anunciou ao mercado na manhã desta sexta-feira, dia 6, um acordo para adquirir 100% da Huon Aquaculture, a segunda maior produtora de salmão da Austrália.

A transação, com valor de mercado de US$ 315 milhões (cerca de R$ 1,6 bilhão) e um enterprise value de US$ 403 milhões (cerca de R$ 2,1 bilhões), já foi aprovada pelos acionistas majoritários e tem previsão de ser concluída no fim de 2021, com a aprovação dos demais acionistas e das autoridades australianas, segundo a companhia.

“Trata-se de um movimento estratégico, que marca a entrada da JBS no negócio de aquicultura. Vamos repetir o que fizemos anteriormente com frango, suínos e produtos de valor agregado, para deixar nosso portfólio ainda mais abrangente", afirmou Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS.

"A aquicultura será uma nova plataforma de crescimento dos nossos negócios”, completou.

Em março, a Seara havia anunciado o início da distribuição de peixes e frutos do mar no mercado brasileiro, com produtos como salmão, tilápia e camarão, entre outros. Agora, com a aquisição na Austrália, a JBS passa a ter produção própria.

“São 33 anos de experiência da Huon com uma produção sustentável, de alta tecnologia e produtos de qualidade superior, em um setor com ótimas perspectivas de crescimento no mundo todo”, disse Tomazoni. Além da participação relevante no mercado australiano, cerca de 15% da produção da Huon é destinada para exportação.

A Huon possui 13 locais de produção e 3 unidades de processamento de produtos de valor agregado.

As da JBS recuaram 1,93% na quinta-feira, em dia de queda de 0,14% do . No ano, as ações acumulam alta de 35,2%.