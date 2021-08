Juro alto prejudica a Bolsa?; a variante Delta Plus e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (6) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Alta de juros não deve prejudicar a , diz Trafalgar

Em entrevista à Exame Invest, economista-chefe Guilherme Loureiro diz que cenário é semelhante ao de início de ciclo de crescimento

Delta Plus: Por que cientistas já falam sobre nova variante da covid-19?

"Irmã" da variante Delta conta com mutação extra no código da spike, proteína responsável a ajudar o vírus a entrar na célula, mas só teve 450 casos registrados

JBS compra gigante do salmão por R$ 1,6 bi e entra no mercado de peixes

'Vamos repetir com peixes o que fizemos anteriormente com frango, suínos e produtos de valor agregado', diz Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS

Fusão entre Americanas e Marisa? Empresas citam 'vazamento de informação'

Marisa contrata consultoria especializada em fusões e aquisições, mas companhias negam a existência de "qualquer acordo concreto"

Corrida maluca: apps prometem delivery de comida em até 10 minutos

Em Nova York e Londres, apps com nomes como Gorillas, Getir e Gopuff querem entregar itens básicos de mercearia em questão de minutos. Vai dar certo?

Quer saber quanto carbono você emite? Essas ferramentas online te falam

Empresas lançam plataformas para pessoas calcularem suas pegadas de carbono e conscientizar sobre a necessidade de mudança de hábitos, especialmente entre os ricos

Natura registra maior índice de inovação dos últimos anos

Índice de inovação da Natura chegou a 67,1% em 2020, o mais alto desde 2015. Executiva detalha estratégia que permitiu o lançamento de mais de 200 produtos e 38 patentes no ano passado

M. Dias Branco: trigo e inflação devem impactar resultados

Fabricante de alimentos M. Dias Branco divulgará nesta sexta-feira, 6, os resultados do segundo trimestre de 2021

Política e mundo

Distritão volta a ser discutido em reuniões na Câmara nesta sexta-feira

Depois de voto impresso ser rejeitado na quinta-feira, proposta que trata da adoção do voto majoritário para a escolha de deputados federais, estaduais e vereadores será discutida em reuniões

Sisu 2021: inscrição para processo seletivo termina nesta sexta

Ao todo, 62.365 vagas em instituições de ensino superior estão sendo oferecidas neste semestre. O resultado da chamada regular deve ser divulgado na próxima terça-feira (10)

Prefeitura do Rio planeja réveillon com 13 palcos e queima de fogos

Locais como Copacabana e o Boulevard Olímpico, entre outros, devem receber apresentações; a pandemia, contudo, ainda é ameaça

Japão homenageia vítimas no 76º aniversário da bomba de Hiroshima

O Comitê Olímpico Internacional (COI) se negou a respeitar um minuto de silêncio durante os Jogos Olímpicos de Tóquio

Enquanto você desligou…

Os melhores filmes e séries do streaming neste fim de semana

Série dramática "Cruel Summer" e novo reality de Paris Hilton: confira 5 títulos imperdíveis na Amazon Prime Video e na Netflix

Dia da Cerveja: Ambev e Krater buscam escritores cervejeiros

Concurso da Ambev e Krater selecionará talentos brasileiros para publicar gratuitamente obra sobre o mundo cervejeiro

Startup tem 400 vagas com home office e não pede diploma

A startup já decidiu que o home office será permanente e busca profissionais para os times de tecnologia, comercial, negócios e outras áreas corporativas

USP oferece 66 cursos online gratuitos na área de humanidades

As aulas serão ministradas pelos professores e alunos de pós-graduação da USP, com temas relacionados às linhas de pesquisas dos 23 programas de pós-graduação da faculdade

Agenda

Nesta sexta-feira (6), nos Estados Unidos será publicado um dos principais indicadores da economia no país, a taxa de desemprego, que mede a porcentagem da força de trabalho total que está desempregada.

Frase do dia

“A vida é o que acontece com você enquanto você está ocupado fazendo planos” – John Lennon.

Abertura de mercado

