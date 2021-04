Kit Biden: as ações e os ativos para turbinar o retorno no novo governo

O início do governo de Joe Biden como novo presidente dos Estados Unidos, com controle das duas casas do Congresso, vai exigir um reposicionamento da carteira de ativos para maximizar o potencial de rentabilidade. Algumas das recomendações de analistas já vinham sendo defendidas desde que a vitória foi confirmada, em meados de novembro, enquanto outras só ficaram mais claras com a notícia do controle do Senado, há duas semanas.

Veja a seguir as recomendações de bancos e corretoras:

Mercados emergentes

A esperada maior previsibilidade nas relações internacionais dos Estados Unidos de Joe Biden deve favorecer os mercados emergentes. Segundo pesquisa feita pelo Goldman Sachs, investidores ao redor do globo acreditam que, com Biden, o mercado chinês deve ter performance superior à media do mercado neste início de ano. Mas para analistas do BTG Pactual Digital, o Brasil também deve ser beneficiado, apesar das divergências entre os presidentes Biden e Jair Bolsonaro. "Existe a expectativa de uma melhor relação dos americanos com os chineses, o que pode estimular a economia global e nos beneficiar indiretamente, dado que somos um dos maiores exportadores de matérias-primas do planeta", afirmam em relatório.

ESG

Em alta no mercado, os investimentos que seguem os parâmetros ambientais, sociais e de governança (ESG, na sigla em inglês) devem ganhar ainda mais força no governo Biden, segundo analistas da Órama. Entre as promessas de campanha de Biden estavam investimentos em infraestrutura sustentável e em energia limpa, o que pode acelerar, por exemplo, a demanda por geradores de energia solar no país. Foi em cima dessas promessas, inclusive, que as de energia limpa dispararam nos Estados Unidos em meio à corrida pela Casa Branca.

"Empresas de energia renovável são as principais beneficiadas de um incremento de gastos em infraestrutura", avalia em nota Patrick Lang, diretor de ações e estratégias globais em ações da Julius Baer. Somente em 2020, os ETFs iShares Global Clean Energy e Invesco Solar tiveram respectivas altas de 140% e 233%. Após a vitória democrata na disputa pelo Senado na Geórgia, que garantiu a soberania do partido nas duas casas legislativas, ambos os ETFs subiram ainda mais, acumulando alta de mais de 10% entre o início e meados de janeiro. Embora não existam empresas do setor litadas no Brasil, o investidor brasileiro pode ter exposição por meio de BDRs.

