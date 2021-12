Leilão bilionário do 5G, remédio para covid e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira, 4, para começar o dia bem informado:

Leilão do 5G, PEC dos precatórios, Bradesco e o que mais move o mercado

Tom positivo predomina no mercado internacional, após sinalização de que o Fed manterá juros baixos por mais tempo nos Estados Unidos

Leilão do 5G, de R$ 49 bilhões, acontece nesta quinta

Disputa atrai atenção de 15 empresas, entre grandes operadoras e grupos regionais; obrigações vão desde conectar a região Norte a levar internet de alta velocidade para capitais até 2022

Quer trabalhar no Canadá? Cuidado com estes mitos sobre a imigração

Especialista em imigração para o Canadá revela três mitos que prejudicam o sucesso de brasileiros no país

Bradesco divulga resultado e pode reforçar momento de incumbentes

Segundo maior banco privado do país deve mostrar reação na margem financeira e na carteira de crédito, a exemplo de balanços de Itaú e Santander

Vitta, do grupo Stone, lança serviço de “hospital digital”

A empresa, que lançou sua frente de telemedicina no ano passado, agora expande sua oferta de produtos para as companhias clientes

QuintoAndar acelera expansão global com centro de tecnologia em Portugal

Proptech pretende atrair talentos com experiência em startups na Europa para desenvolver novas soluções que podem ser utilizadas no Brasil e em outros países

COP26: Energia limpa, consórcio de governadores e o que você precisa saber

Energia é o grande assunto desta quinta-feira, 4, na Conferência das Partes, a COP26. Lideranças globais, governadores brasileiros e demais participantes da Conferência debatem caminhos para a transição verde

Ambição verde: startups invadem agenda empresarial na COP26

Conheça quatro startups brasileiras que vão apresentar suas soluções de impacto ambiental na COP26, em Glasgow

'Queremos vender energia como vendemos combustíveis', diz CEO da Vibra

CEO da empresa antes conhecida como BR Distribuidora conta em entrevista da estratégia em combustíveis renováveis, da entrada em energia elétrica e da escalada do de combustíveis

FipeZap: preço dos imóveis sobe 0,43% em outubro

Índice acumula alta de 5,18%, nos últimos 12 meses, inferior à expectativa de inflação, de 10,28%

Política e mundo

Câmara aprova texto-base da PEC dos Precatórios em primeiro turno

A proposta ainda precisa do apoio de 308 dos 513 deputados em uma segunda rodada de votação. Em seguida, se aprovada, será encaminhada ao Senado

IBGE inicia teste nacional do Censo 2022 nesta quinta-feira

Evento promove preparação para a operação censitária que começará em junho do ano que vem. 250 recenseadores percorrerão bairros nos 26 estados, além do DF, até meados de dezembro

Prestes a se filiar ao Podemos, Moro enfrenta resistências na sigla

Principal desconfiança em relação ao ex-juiz está na bancada da Câmara, com a qual se reuniria ontem; reunião foi adiada

Enquanto você desligou...

Céline Dion não consegue andar nem sair da cama, diz familiar

A cantora canadense de 53 anos adiou os shows que faria em Las Vegas por conta de “espasmos musculares graves e persistentes”

Tiro no set de 'Rust' pode ter sido sabotagem, diz advogado de armeira

“Temos um período de tempo entre as 11h e 1h aproximadamente daquele dia em que as armas estiveram em alguns momentos sem supervisão. Então houve a oportunidade de manipulação”, afirmou

