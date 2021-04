Lemann investe em imóveis?; Pfizer líder nas vacinas e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (8) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: discurso de Powell, IPO da Blau e o que move os mercados

Bolsas internacionais sobem na expectativa de continuidade da política monetária nos EUA; Blau Farmacêutica precifica oferta

A visão de Lemann e seus sócios sobre o investimento em imóveis

Empreendedores mais bem-sucedidos e respeitados do país estão aumentando as suas apostas no setor, de olho nas oportunidades criadas pela pandemia

Como a Pfizer se tornou uma líder nas vacinas contra a covid-19

A vacina da farmacêutica, uma das mais eficazes, começou a ser desenvolvida cedo; mas os desafios científicos eram apenas o começo de uma batalha para vender o imunizante no mundo e ajustar a produção

Luiza Trajano apresenta proposta de vacinação privada a empresários

Iniciativa de vacinação "Unidos pela Vacina" quer acelerar imunização de todos os brasileiros até o segundo semestre do ano

Em jantar com empresários, Bolsonaro fala sobre vacinação e reformas

Presidente criticou restrições de atividades decretadas por prefeitos e governadores e foi apoiado por parte dos participantes do evento na casa de Washington Cinel, da Gocil, em SP

Em jantar com empresários, Guedes diz: Brasil precisa vacinar em massa

O governo tem sido alvo de críticas quanto à demora no avanço da imunização no país, no momento em que o Brasil passa pelo pior momento da pandemia de coronavírus

Leilão de trecho da ferrovia Oeste-Leste será realizado nesta quinta

Concessão deve garantir 3,3 bilhões de reais em investimentos, sendo 1,6 bilhão de reais para concluir as obras na região

Ex-CEO da Starbucks investe em startup de segurança cibernética

A demanda por segurança cibernética para serviços baseados em nuvem cresce com empresas que buscam reforçar suas defesas digitais contra ataques cada vez mais sofisticados

Unicórnio mexicano, Kavak capta US$ 485 mi e mira expansão no Brasil

A startup de carros usados, que opera no México e Argentina, está avaliada em US$ 4 bilhões

Jeane Tsutsui será nova presidente do Fleury

Tsutsui, que há nove anos exercia a posição de diretora, vai substituir Carlos Marinelli; ela está no Fleury há vinte anos

Como declarar pensão no imposto de renda 2021

Conheça o passo a passo para declarar pagamento de pensão aos filhos à Receita

Política e mundo

Auxílio emergencial não compensa perda de renda de 43% dos beneficiários

Análise da FGV mostra que nova rodada do auxílio emergencial só vai aliviar renda das mulheres chefes de família em todos os estados do país

Justiça derruba autorizações para importação privada de vacinas

Presidente da TRF1 aceitou recurso protocolado pela União e pela Anvisa para suspender decisões que autorizam a importação privada de vacinas contra a covid-19

Índia luta para identificar se novas variantes de covid-19 estão no país

Casos diários cresceram 10 vezes entre fevereiro e abril e país não consegue sequenciar resultados positivos para identificar novas variantes

Parlamento da Irlanda do Norte faz reunião de emergência após protestos

Protestos violentos na Irlanda do Norte acontecem em um contexto de tensões exacerbadas pelo Brexit

Enquanto você desligou…

Localizador da Apple passa a rastrear aparelhos de outras marcas

A ideia é que, usando o iOS, empresas licenciadas possam adicionar e controlar remotamente seus dispositivos, facilitando a busca no momento em que estiverem perdidos

Rapper Will.i.am lança máscara inteligente com bluetooth e até ventilador

Fundador do Black Eyed Peas teve a ideia de desenvolver o produto ainda em março do ano passado; anunciado assusta

Sequóia: "Home office é possível, mas impacto de é incógnita"

Gestora do fundo SEQR11 acredita que empresas devem se adaptar à rotina mais flexível, mas que imóveis corporativos continuarão a ser relevantes para os FIIs

Deixou para depois? Aprenda a vencer a procrastinação com dicas de expert

Especialistas destacam principais motivadores do comportamento e dão dicas de como dominá-lo para virar jogo a seu favor

Novo avião do presidente dos EUA poderá viajar a 5 vezes velocidade do som

Três empresas receberam investimento do governo norte-americano para desenvolver o substituto para o Air Force One

Agenda

Na Zona do Euro, serão publicadas as atas da reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), que pode dar indícios das decisões futuras do órgão.

Já nos Estados Unidos, o Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho. Por fim, vai ocorrer, nos EUA, o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell. O mercado pode apresentar grande instabilidade de acordo com a fala do líder do banco central americano.

Frase do dia

“Marketing não é sobre a sua empresa ganhar prêmios, é sobre sua empresa ganhar negócios” -- David Meerman Scott.