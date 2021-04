Lockdown em São Paulo?; as regras do Imposto de Renda 2021 e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (24) para começar o dia bem informado:

No radar: Balanços da WEG e Petrobras e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais sobem após Fed sinalizar manutenção de políticas de estímulo

Temer exclusivo: Brasil precisa de colchão com da Petrobras

Ex-presidente defende que país enfrente debate do diesel, uma vez que problema é recorrente, e avalie fundo tarifário

Governo de SP deve anunciar lockdown à noite em todo o estado

O objetivo é reduzir as internações, que atingiram o maior número desde o início da pandemia. Nova regra será anunciada nesta quarta e começa a valer na sexta

Para a Petrobras, 2020 ainda não acabou. Como serão os resultados da empresa?

A petroleira estatal vive turbulências nos últimos dias devido a troca na presidência e divulga dados financeiros de 2020 nesta quarta-feira

Chegar ao 1º milhão? Guardar 6 meses de salário? O papo da Nath é outro

Não deixar a dívida caducar e começar a poupar, mesmo que pouco, é a dica da educadora para a baixa renda

Receita divulga regras do Imposto de Renda 2021. Veja como se organizar

Contribuinte já pode reunir documentos para declarar o Imposto de Renda

Índices da China têm maior queda em 7 meses com temores de aperto monetário

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 2,55%, enquanto o índice de Xangai teve queda de 1,99%

Lucro da WEG cresce 48,3% no 4º tri e volta a superar estimativas

Empresa pode pagar de R$ 1,3 bi em e JCP; em 12 meses, da companhia subiram 69%

Lucro da Gerdau dispara para R$1 bilhão no 4º trimestre

Lucro cresceu 939% em relação ao mesmo período de 2020

SoftBank planeja bilhões em biotecnologia e saúde

Pessoas próximas da companhia disseram que empresas listadas que atuam nesses dois setores são o novo grande alvo do conglomerado japonês

Trademaster, que dá crédito a PMEs, recebe aporte de R$ 100 mi do banco BV

A fintech, fundada em 2015, atende mais de 450.000 pequenos varejistas que fazem compras com a indústria e distribuidores

Confiança do consumidor sobe em fevereiro após 4 perdas consecutivas

A melhora está relacionada ao início da campanha de vacinação contra a covid-19 e a possibilidade de reedição do auxílio emergencial, apontou a FGV

Rosa Weber dá cinco dias para Bolsonaro explicar novos decretos sobre armas

A ministra do STF quer ouvir Bolsonaro, a Advocacia-Geral da União e do procurador-geral da República, Augusto Aras, antes de decidir sobre o pedido de suspensão dos decretos apresentado pela oposição

PIB da Alemanha cresce 0,3% no 4º tri impulsionado por exportação e construção

Em 2020, a economia da Alemanha encolheu 5,3%, contração muito menor do que em muitos outros países europeus, ajudada por uma forte resposta fiscal à pandemia

Biden dá largada em plano de apoio a PMEs, mas pacote trilionário segue emperrado

As pequenas empresas nos EUA terão a partir de hoje janela exclusiva para programa de crédito do governo. Enquanto isso, pacote de 1,9 trilhão de dólares ainda é negociado no Congresso

Quem é a mais jovem bilionária do mundo – e como ela chegou lá

Whitney Wolfe Herd, fundadora de um app de relacionamento que dá poder às mulheres, tem apenas 31 anos

Adeus às bikes: Mottu cresce alugando motos para os entregadores de aplicativo

O timing foi certeiro: a primeira moto alugada pela startup, no fim de janeiro, aconteceu um mês antes de o Brasil entrar em quarentena. Desde então, o delivery explodiu

No Brasil, a Fundação Getulio Vargas (FGV) libera o Índice de Confiança do Consumidor, que mostra a confiança dos consumidores na atividade econômica do país. Também será divulgado o IPCA-15, conhecido como uma prévia da inflação (IPCA).

Nos EUA, saem os números referentes às vendas de Casas Existentes, que mede o número anualizado de edifícios residenciais existentes, que foram vendidos durante o mês anterior. Este relatório ajuda a analisar a força do mercado imobiliário dos EUA, o que contribui para a análise da economia como um todo. O Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA.

“Às vezes, quando você inova, comete erros. É melhor admiti-los rapidamente e continuar a melhorar suas outras inovações” — Steve Jobs.

