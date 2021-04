Lockdown no Reino Unido; Geórgia define Senado dos EUA e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (5) para começar o dia bem informado:

No radar: Lockdown inglês, eleição na Geórgia e o que mais move o mercado

Bolsas asiáticas fecham em alta após NYSE reverter deslistagem de companhias chinesas; Ocidente inicia dia misto

“Surpresa” da eleição, Geórgia define hoje o Senado dos EUA — e o futuro republicano

O estado tem nesta terça-feira o segundo turno das eleições para duas vagas no Senado que definirão a maioria nos próximos dois anos do governo Biden

Novo lockdown na Inglaterra pode durar até março, diz ministro

Diante da alarmante propagação da nova variante do coronavírus, Boris Johnson estabeleceu medidas mais estritas em toda Inglaterra

de NY desiste de excluir três gigantes das telecomunicações chinesas

A NYSE disse que não irá retirar os três títulos de suas negociações, citando "novas consultas às autoridades regulatórias relevantes"

Vacinação contra covid-19 em clínicas privadas continua a gerar polêmica

Setor privado corre em paralelo ao governo para ter uma vacina no país, mas Ministério da Saúde quer impor grupos prioritários do plano nacional de imunização

Bolsonaro deve sancionar lei que impede cortes de recursos à inovação

Legislação impede bloqueio do FNDCT, fundo público à inovação. Em 2020, dos 7 bilhões de reais do fundo, só 13% estão disponíveis para uso

Colesterol alto? Mutação no DNA pode explicar por que

Hipercolesterolemia familiar é uma doença que afeta 1 a cada 300 pessoas no país; tratamento é simples

Benefícios da nuvem para as empresas ainda ficam abaixo do esperado, diz estudo

Somente 41% das empresas na América Latina dizem ter alcançado os ganhos esperados com a nuvem, mostra pesquisa inédita da consultoria Accenture

Política e mundo

Com hospitais lotados, Amazonas revive o pesadelo da covid-19

Com alta de 66% na média de mortes pela covid-19 em 14 dias, profissionais de saúde reclamam de estrutura precária e sobrecarga de trabalho

Reino Unido anuncia estímulo de £ 4,6 bilhões às empresas afetadas pelo lockdown

O Reino Unido iniciou nesta terça-feira (5) um novo lockdown para conter o avanço do coronavírus no país.

Risco político nos EUA supera o de pandemia para mercados, diz Eurasia

Consultoria lista 10 maiores riscos para os investidores em 2021; para o Brasil, demora em vacinação deve atrasar recuperação da economia

México aprova uso emergencial de vacina da AstraZeneca contra o coronavírus

Este é o segundo imunizante liberado no México, que já iniciou a aplicação da vacina da Pfizer

A nova startup do fundador da Netshoes: assinatura de equipamento fitness

Marcio Kumruian lança a ZiYou, plataforma de aluguel de esteiras, bicicletas e outros aparelhos, de olho na tendência do exercício em casa, como faz a Peloton nos EUA

Katia Vaskys é a nova presidente da IBM Brasil — e primeira mulher no cargo

Executiva vai liderar a estratégia da companhia para a transformação digital de clientes

Amazon, Berkshire e J.P. Morgan abandonam projeto de sistema próprio de saúde

Executivos haviam unido forças para criar um sistema de proteção social em reação ao desmantelamento da reforma do sistema de saúde Obamacare

Microsoft planeja renovação gráfica do Windows

Empresa deixou claro que vai modificar identidade visual em anúncio de vaga para engenheiro de software.

