Longe da privatização, estatais despencam na bolsa com trocas no comando

O comunicado de renúncia do presidente do Banco do Brasil (BBAS3), André Brandão, enviado ao mercado no fim da tarde da quinta-feira, 18, traz junto um significado desabonador para a governança das estatais: as três maiores do país com negociadas na terão trocado o seu comando neste início de ano apesar de gestões bem avaliadas por analistas e investidores e que haviam trazido valorização aos papeis.

O reflexo negativo mais visível das mudanças inesperadas se dá justamente nos preços das ações de BB (BBAS3), Eletrobras (ELET3; ELET6) e Petrobras (PETR3; PETR4), que perderam valor neste ano com intensidade muito maior do que a do , que serve como referência. O principal índice de ações da B3 caiu 3,5% no acumulado de 2021.

As cotações do Banco do Brasil (BBAS3) recuaram 21,6% no acumulado de 2021. É uma queda que é muito mais acentuada do que a dos seus pares na B3: as ações do Itaú Unibanco (ITUB4) caem 11% no ano; no caso do Bradesco (BBDC4), a queda é de apenas 2,5%; e o Santander Brasil (SANB11) tem recuo de 8,8%.

Na Eletrobras, a queda das ações ordinárias (ELET3) é de 7,8%, mas chegou a ser de 26% logo após o anúncio de saída de Wilson Ferreira Junior no fim de janeiro; as preferenciais acumulam recuo de 6,9%.

A recuperação se deu depois que o governo prometeu mais uma vez que vai fazer avançar a venda do controle, algo ainda incerto dada a falta histórica de vontade política, a forte resistência no Congresso e a própria do país.

Parte do processo de compra das ações de estatais na crise foi liderada por investidores pessoas físicas, em decisão que contrasta com a postura de cautela e ceticismo de analistas e investidores institucionais, que acompanham promessas não cumpridas de autonomia e privatização e exemplos sucessivos de ingerência de Brasília há muitos anos.