Maia ameaça aceitar impeachment; greve dos caminhoneiros e tudo para ler hoje

As quentes do dia

Maia diz a aliados que pode aceitar pedido de impeachment de Bolsonaro

A ameaça foi uma reação de Maia à decisão de seu partido, o DEM, de retirar apoio ao candidato à presidência da Câmara, Baleia Rossi, apoiada por Maia

Greve dos caminhoneiros deve começar hoje: governo estuda medidas

Categoria promete parar nesta segunda-feira; redução de cobrança do PIS/Cofins sobre o do diesel é uma das do governo para agradar categoria

Câmara e Senado decidem nesta segunda quem serão os próximos presidentes

Na Câmara, disputa está entre Arthur Lira (PP-AL) e Baleia Rossi (MDB-SP). No Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) compete com Simone Tebet (MDB-MS)

No radar: Eleição na Câmara, Itaú, Espaçoaser e o que mais move o mercado

Bolsas iniciam semana em tom de recuperação, após fortes perdas; vem de três quedas semanais consecutivas

O que esperar do Ibovespa em fevereiro depois da queda em janeiro?

Tumulto no exterior com caso GameStop e atrasos na vacinação, além de volta das restrições na economia e riscos de ingerência fiscal, continuam a pesar sobre expectativas

Itaú divulga resultados diante de avanço das fintechs

Expectativa é de que Itaú apresente queda no no 4o trimestre e no ano de 2020, devido à pandemia; pesquisa mostra avanço das fintechs e acende alerta para o setor

Anatel pode abrir o caminho para leilão do 5G nesta segunda

Conselho Diretor da agência de telecomunicações se reúne hoje para votar o edital do leilão do 5G

Caixa lança aplicativo para o pagamento do DPVAT

O pedido de indenização e envio de documentação é feito pelo aplicativo e o pagamento será realizado em até 30 dias no CAIXA Tem, em nome da vítima ou dos beneficiários

Fim da gratuidade para idosos de 60 a 65 anos no transporte em SP começa hoje

As pessoas com menos de 65 anos que têm o Bilhete Único da Pessoa Idosa terão o benefício bloqueado a partir desta segunda-feira

Primeira aplicação do Enem digital tem abstenção de 68,1% dos participantes

Segundo Inep, 34.590 candidatos fizeram as provas

Política e mundo

Militares de Mianmar tomam o poder e prendem líder eleita Aung San Suu Kyi

Mianmar saiu há apenas 10 anos de um regime militar que dirigiu o país por quase meio século

Rússia prende 5 mil em protestos pela libertação do opositor Navalny

Dezenas de milhares de pessoas foram às ruas de diferentes cidades do país pelo segundo final de semana consecutivo

Recuperação da indústria da zona do euro perde força mas ainda é forte, aponta PMI

O PMI final de indústria do IHS Markit para a zona do euro caiu a 54,8 em janeiro de 55,2 em dezembro, embora tenha ficado acima da preliminar de 54,7

Enquanto você desligou…

O que o banco pode fazer para cobrar uma dívida?

Advogado especializado em direito do consumidor responde dúvida de leitor sobre dívidas com bancos

Estágio e trainee: Ipiranga, Cyrela, Azul e mais 37 empresas com vagas

Está procurando uma vaga de estágio ou trainee? Estas 40 empresas estão contratando jovens de diversos curso e em todo o Brasil

18 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

A EXAME preparou uma lista com cursos e eventos que serão disponibilizados online ao longo desta semana para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

Fraudes em compras online caíram em 2020, apesar de crescimento do e-commerce

Golpes mudaram de característica e pela primeira vez passaram a acontecer majoritariamente por dispositivos móveis

Sem indicações ao Grammy, The Weeknd embolsará milhões com o Super Bowl

Após não receber nenhuma indicação ao Grammy deste ano, The Weeknd criticou a organização do prêmio e decidiu se apresentar no Super Bowl

Com a pandemia, vilarejo na Toscana volta no tempo

Grande parte da economia de Castellina depende do turismo, e a falta de visitantes fez a cidade retroceder a tempos mais modestos e forçou os lojistas locais a serem criativos para atrair negócios

Agenda

Nesta segunda-feira (1), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

Tanto nos Estados Unidos quanto na Zona do Euro e Brasil, será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de janeiro, que libera os dados da produção industrial no período, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Ainda na Zona do Euro será publicado um dos principais indicadores da economia no país, a taxa de desemprego, que mede a porcentagem da força de trabalho total que está desempregada.

Frase do dia

“Nossas vidas começam a acabar no dia em que nos calamos sobre as coisas que importam” – Martin Luther King Jr.

Exame Flash

