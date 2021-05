Mandetta na CPI; apostas do mercado para maio e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (4) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: CPI da Covid, balanço dos bancões e o que mais move o mercado

Pregão terá a estreia das da Infracommerce; em IPO, papéis saíram por 16 reais

O que esperar do depoimento de Mandetta na CPI da Covid

Veja, em cinco pontos, os assuntos que devem ser levantados na oitiva do ex-ministro da Saúde, primeiro a ser ouvido pela comissão

Relatório da reforma tributária deve ser lido hoje; entenda as propostas

O relator dará o seu parecer em comissão mista sobre os projetos que competem para propor mudanças no sistema tributário brasileiro vindos do Congresso e governo federal

As apostas do mercado para maio: trade da reabertura, commodities e real

Ações que se beneficiam da retomada doméstica voltaram a ganhar destaque nas carteiras de bancos e gestoras deste mês, combinadas com papéis cíclicos globais, voltados para commodities

Com vacinação em alta, Pfizer divulga balanço do primeiro trimestre

Recém-chegada no Brasil, vacina da farmacêutica foi a primeira a ser aprovada contra a covid-19; Pfizer deve mostrar receita de mais de 13 bilhões de dólares

Gol vive pós-pandemia e fundador aporta R$ 270 mi para novos aviões

Com esse quinto aporte desde 2009, família Constantino alcança R$ 1 bilhão em investimentos desde IPO

Méliuz alcança máxima histórica a R$ 4,5 bi após compra da Acesso

Os investidores receberam tão bem o mais novo movimento da Meliuz que atribuíram um valor à Acesso 30% maior do que o da própria aquisição

Cedae é só o começo: CPP tem fôlego superior a R$ 10 bi para Iguá

Fundo canadense concluiu investimento inicial na semana passada e tem planos ambiciosos para setor

Lopes: a reinvenção digital da imobiliária octagenária na pandemia

Imobiliária com 85 anos de história registrou alta de até 68% nas vendas de imóveis na pandemia e investe para enfrentar concorrentes digitais como QuintoAndar e Loft

Netflix dos carros: Kinto é aposta da Toyota nos veículos por assinatura

Presente em 33 países, empresa de aluguel de veículos recebeu aporte de R$ 1,1 bilhão para expandir; carros elétricos são parte dos diferenciais da companhia

RecargaPay permite comprar botijão de gás e ganhar dinheiro de volta

RecargaPay agora oferece função "entregar agora" para gás Ultragaz; ao comprar na plataforma pela primeira vez, consumidores têm cashback

Companhias que apostam na sustentabilidade são mais inovadoras

A conclusão é de Ioannis Ioannou, professor da London Business School, que encerrou o primeiro dia do evento Melhores do ESG com uma aula magna

Alpargatas compra empresa de software Ioasys e deve pagar R$ 200 milhões

A Ioasys continuará operando de forma independente, servindo sua base atual de clientes e prospectando novos

Política e mundo

Congresso analisa vetos e recomposição do Orçamento nesta terça

Projeto destina R$ 19,768 bilhões para benefícios previdenciários, seguro-desemprego e subvenções

Com vetos, Bolsonaro aprova projeto de socorro a setor de eventos

Projeto prevê alíquota zero do PIS/Pasep, da Cofins e da CSLL por 60 meses e a extensão, até 31 de dezembro de 2021, do Programa Emergencial de Acesso a Crédito para as empresas do setor

CPI da Covid pode convocar Guedes e governadores para prestar depoimento

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, admitiu a possibilidade e criticou as recentes declarações de Guedes sobre a China

Bruno Covas sai da intubação, mas segue na UTI

Prefeito licenciado de São Paulo foi para a UTI do Hospital Sírio-Libanês, onde foi intubado após exames detectarem uma hemorragia na cárdia

Estrutura de metrô desaba no México e deixa ao menos 23 mortos

Resgate precisou ser suspenso devido ao risco de desabamento do restante do viaduto

Índia ultrapassa México e se torna 3º país com mais mortes por covid-19

Índia superou a marca de 222 mil mortes e 20,3 milhões de casos de covid-19

Enquanto você desligou…

Descoberta de fóssil de 1 bilhão de anos traz nova teoria sobre evolução

O organismo com duas células distintas encontrado na Escócia mostra que é possível termos mais de um caminho evolutivo na formação de vidas multicelulares

Lamborghini é montado em casa com os destroços de carros

Quando ficou sabendo que poderia comprar os supercarros recuperados por uma pequena fração do de mercado para usados, Steinbacher começou a comprar carros destruídos e consertá-los no quintal de casa

Quer alavancar a carreira? Veja como a inteligência artificial pode ajudar

Plataforma Upskilling Degreed, da Trevisan Escola de Negócios (parceira da EXAME Academy), permite que o aluno desenvolva diversas habilidades e aprofunde competências existentes

Quem ganha o BBB está rico? Saiba quanto rendem os prêmios dos vencedores

Com a saída de Gilberto no domingo (2), Camilla de Lucas e Juliette garantiram uma vaga na grande final do programa, ao lado de Fiuk, disputando o prêmio de R$ 1,5 milhão

O BBB pós-Juliette: dá para ganhar o reality sem um bom marketing digital?

Protagonista da edição, o time digital da paraibana não só construiu sua marca nas redes, como a ajudou a chegar à final como favorita; para especialistas, carisma continua sendo mais importante

A vencedora do BBB que multiplicou o prêmio de R$ 1 milhão

Mara Viana, ex-auxiliar de enfermagem, ganhou o reality show em 2006 e não só preservou como multiplicou o patrimônio. Conheça a sua receita para desfrutar hoje de uma vida financeira confortável

Agenda

Nos Estado Unidos, será divulgada a balança comercial de março, assim como os dados de importações e exportações norte-americanas no período.

Frase do dia

“Contrate caráter. Treine habilidades” -- Peter Schutz.

Exame Flash

Ouça um rápido resumo das principais notícias e destaques do Brasil e do mundo em uma curadoria especial do time da Exame. Apresentação por Lucas Agrela.