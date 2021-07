Megalote de vacinas da Pfizer; Jeff Bezos no espaço e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (20) para começar o dia bem informado:

Temporada de balanços, Vale, Gafisa, IPOs e o que mais move o mercado

Índices de se recuperam de perdas por preocupação com variante delta; Neoenergia e Romi estreiam abrem temporada de balanços brasileira

Fora do comando da Amazon, Jeff Bezos embarca para o espaço

Blue Origin realiza voo comercial nesta terça-feira, 20, nove dias após Branson e a Virgin Galactic; saiba como assistir ao lançamento, que deve acontecer às 10h no horário de Brasília

SP deve receber 2,8 milhões de doses de vacina de megalote da Pfizer

Nos próximos 13 dias o Brasil vai receber um total de 13.265.460 de doses do imunizante da Pfizer. Contrato prevê 200 milhões de doses até o fim do ano

Quem são os investidores por trás da corrida espacial dos bilionários

Veja como os veículos de investimento para propósitos específicos, os SPACs, fomentaram a corrida espacial; nesta terça, Jeff Bezos deve voar ao espaço

Bolsonaro diz que fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões não será sancionado

Segundo Bolsonaro, o dinheiro pode ser mais bem empregado na construção de pontes e construção de malha rodoviária, por exemplo

A Netflix com o pé no chão: resultado deve ter desaceleração de assinantes

Crescimento gigantesco no número de assinantes fica para trás conforme indústria se consolida e novos concorrentes se estabelecem

G2D: Blu, Coinbase e Mercado Bitcoin multiplicam valor em 60 dias pós-IPO

Estratégia da holding é aportar recursos, diretos ou indiretos, em empresas em fases pré-IPO

Alitalia dá origem à ITA, nova companhia aérea que voará ao Brasil

Controlada pelo governo italiano, empresa estreará no dia 15 de outubro e prevê para 2025

Cacau Show quer abrir 400 novas lojas até o fim do ano

A previsão é que a companhia chegue a 2,9 mil estabelecimentos até o fim do ano

Retorno da produção de carros populares deve demorar

Ao menos 5 milhões de veículos deixarão de ser produzidos pela escassez de chips atingiu a indústria automotiva neste ano

Nem EUA nem China: conheça o novo país para apostas em tecnologia

Desenvolvimento de empresas de tecnologia na Índia passa por maior acesso à internet de qualidade; país entrou em foco, após repressões chinesas a companhias do setor

B3 renova índice de sustentabilidade para dar mais transparência ao ESG

A anunciou mudanças no ISE, seu principal índice ligado à sustentabilidade no país; mudanças refletem novo momento do ESG

Secretaria do Rio: pacientes com variante Delta tiveram sintomas de gripe

Segundo a Secretaria municipal de Saúde, os pacientes têm faixa etária entre 12 e 72 anos, sendo a maioria adultos (73,9%)

Tribunal japonês condena americanos que ajudaram Carlos Ghosn a fugir

Promotores declararam que Michael Taylor e Peter Taylor esconderam Ghosn dentro de uma grande caixa e o transportaram para fora do Japão em um jatinho particular em dezembro de 2019

Com primeira partida amanhã, Olimpíada se iniciará apesar da covid-19

Depois de gastar 13 bilhões de euros (15,34 bilhões de dólares), incluindo um custo adicional de 2,3 bilhões de euros (2,7 bilhões de dólares) devido ao adiamento e às medidas contra o vírus, Tóquio está pronta



Evento gratuito quer capacitar e empregar pessoas com mais de 50 anos

O MaturiFest está com inscrições abertas e tem como objetivo promover palestras, workshops e contatos para os profissionais com 50 anos ou mais

Reabertura de lojas impulsiona vendas de marcas de luxo

A Richemont, dona das marcas Cartier e Van Cleef & Arpels, mais que dobrou a receita trimestral, enquanto as vendas da Burberry superaram as estimativas

Autoridades destroem R$ 6 milhões em equipamentos de mineração de bitcoin

Vídeo mostra rolo compressor sendo usado para destruir equipamentos de mineração de bitcoin apreendidos após furto de energia elétrica na Malásia

