As ações 'desconhecidas' da Arbor, melhor fundo de 2020 com alta de 120%

Com foco em ativos globais, a gestora Arbor Capital conquistou no ano passado o título de fundo de com o maior retorno do país, com ganho de 119,61%, batendo de longe o , que teve alta de 2,92%. O sucesso da carteira pode ser traduzido em poucas palavras: uma estratégia de concentrada em negócios digitais, com ampla geográfica (buscando oportunidades em bolsas como as dos Estados Unidos, do Canadá, de Israel e da Ásia).

Tal combinação permitiu que a gestora do Leblon passasse pela pandemia com menos arranhões. Em março, no auge da , enquanto o benchmark da brasileira caiu 29,9%, o fundo Arbor Global recuou 14,35%, sendo que o retorno foi mais do que recuperado já no mês seguinte (o Ibovespa levou nove meses para voltar ao positivo).

“Quando veio a pandemia, nenhuma empresa do nosso portfólio foi afetada negativamente, a maioria foi afetada positivamente. Por exemplo, a nossa maior posição no início do ano era na Sea Limited, uma empresa de e-commerce focada no Sudeste Asiático. Investimos nessa empresa no início de 2019, quando a ação estava próxima de 11 dólares. Hoje, está em 200 dólares. Multiplicamos por 20 vezes o capital em dois anos”, conta Leonardo Otero, gestor e sócio fundador da Arbor Capital, em entrevista à EXAME Invest.

Segundo ele, como as decisões de investimento são tomadas mirando um cenário de cinco anos, dois terços da performance do fundo no ano passado podem ser explicados por ativos que estavam na carteira havia pelo menos dois anos. Mas diz que também aproveitaram a queda dos mercados em março e abril para recalibrar algumas posições. Como o fundo é "hedgeado" -- possui instrumentos que tiram o risco da variação cambial sobre a cota --, a alta da moeda não impactou a performance.

Nesses ajustes no portfólio, aproveitaram para embolsarar um ganho com a Hubspot, que saiu de 100 dólares para 400 dólares. Entraram em Square, que chegou a valer 40 dólares a ação e agora é negociada a 240 dólares, e aumentaram a participação no Spotify, que possuem em carteira desde o IPO.

Olhando para 2021, Otero diz que a principal aposta é nas ações da theScore, uma small cap canadense de mídia voltada para esportes que tende a ganhar com a legalização de apostas esportivas nos Estados Unidos em 2018. Hoje, essa é a maior posição do fundo, com peso de quase 10%. Nos últimos cinco meses, os papéis da companhia multiplicaram por três vezes.

Desde a criação -- em março de 2015 --, o fundo Arbor Global acumula valorização de 323,3%, contra alta de 139% do Ibovespa no mesmo período ou de 74,3% do índice MSCI World (que mede o desempenho de empresas de grande e médio porte em países desenvolvidos).

Otero conversou com a EXAME Invest sobre o desempenho do fundo, as principais posições na carteira e contou como enxerga uma possível regulação do setor de tecnologia nos EUA com a entrada de Joe Biden na Casa Branca. Veja os principais trechos da entrevista abaixo:

Como vocês atingiram a rentabilidade do ano passado?

Quando olhamos a performance de 2020, a grande maioria são alocações que vínhamos carregando há dois, três anos. Em 2014, quando fundamos a Arbor, dedicamos muito a empresas com perspectivas muito boas para o futuro, com uma carteira muito concentrada em negócios digitais. Nossa visão é que o mundo está sendo transformado pela tecnologia.

Quando veio a pandemia, nenhuma empresa do nosso portfólio foi afetada negativamente, mas a maioria delas foi afetada positivamente. Por exemplo, a nossa maior posição no início do ano era na Sea Limited, uma empresa de e-commerce focada no Sudeste Asiático. Investimos nessa empresa no início de 2019, quando a ação estava próxima de 11 dólares. Hoje, está em 200 dólares. Multiplicamos por 20 vezes o capital em dois anos. Um investimento espetacular, principalmente em razão do tema estrutural, que é a migração do offline para o online, e a covid-19 acelerou muitas tendências.