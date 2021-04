Melhor que a Petrobras: 7 BDRs do setor para aproveitar a alta do petróleo

As da Petrobras (PETR3; PETR4) despencam cerca de 20% na manhã desta segunda-feira, 22, com investidores vendendo os papeis em peso por causa da intervenção do presidente Jair Bolsonaro no comando da empresa e, possivelmente, na gestão de preços dos combustíveis.

Enquanto a cotação do Brent, tipo de petróleo que serve de referência para os negócios da companhia, subiram 22% em 2021, com o barril negociado a mais de 62 dólares no fechamento da sexta-feira, 19, as ações ordinárias da Petrobras (PETR3) acumulavam queda de 6,1% em 2021 até o fim de semana; as preferenciais, uma desvalorização de 3,6%. Para efeito de comparação, os papeis da PetroRio (PRIO3) subiram 26,6% no mesmo período.

Com as fortes perdas desta segunda-feira, a desvalorização acumulada de PETR3 no ano supera os 23%.

Para o investidor que deseja aproveitar a alta do petróleo, um movimento visto como consistente e que deve perdurar, segundo analistas, existem mais possibilidades do que os papéis da Petrobras e da própria PetroRio, uma petrolífera de menor porte dedicada à produção em campos maduros e exposta ao risco regulatório no Brasil.

"Existem mais de 20 BDRs na representando as maiores petrolíferas do mundo, desde a Shell até a Chevron, que o Warren Buffett começou a comprar recentemente", afirma Bernardo Carneiro, CFA, analista especializado em BDRs da EXAME Invest Pro.