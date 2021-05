Méliuz compra fintech Acesso por R$ 324 milhões

A Méliuz anunciou nesta segunda-feira, 3, a compra do Grupo Acesso, fintech especializada em soluções de pagamento que opera utilizando as marcas "Acesso", "Acesso Bank", "Bankly" e "Banco Acesso". O acordo foi fechado por 324,5 milhões de reais. Entretanto, a operação está sujeita a ajustes de valor usuais.

Segundo o fato relevante, a associação com a Acesso é um passo na expansão do ecossistema de serviços financeiros do Méliuz, permitindo o desenvolvimento de soluções em contas digitais, pagamentos, e outros temas relacionados a serviços e produtos transacionais

O acordo prevê a incorporação pela Méliuz de 100% das de emissão da Acessopar, holding controladora da Acesso, em troca de novas ações de emissão da Méliuz (“Transação”). Através desta estrutura, a Acessopar passará a ser uma subsidiária integral do Méliuz e os acionistas da Acessopar na data do fechamento se tornarão acionistas de da empresa.

Os atuais executivos chave da Acesso permanecerão nos cargos para dar continuidade ao projeto. Após o cumprimento de condições suspensivas usuais deste tipo de transação, em especial a aprovação do Banco Central, a consumação da incorporação de ações de emissão da Acessopar pela Méliuz ocorrerá na data de deliberação da transação pela assembleia geral extraordinária de ambas as companhias (“fechamento”), que deverá ocorrer entre o segundo semestre do ano de 2021 e o início de 2022.

As ações de Méliuz a serem emitidas e entregues aos acionistas da Acessopar no fechamento serão liberadas para negociação em etapas, conforme condições estabelecidas no acordo.