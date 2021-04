Mercado tenta antecipar alta do juro pelo Fed. Mas o que o passado mostra?

Um alerta para todos os operadores títulos que apostam em um aumento dos juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) já no próximo ano: desde 2008, os mercados subestimaram como as autoridades podem ser pacientes antes de elevarem as taxas que estavam perto de zero.

Depois que o Federal Reserve cortou os juros para esse patamar mínimo pela primeira vez durante a financeira, investidores de derivativos do mercado monetário estabeleceram um histórico de serem consistentemente agressivos demais sobre o momento do primeiro aumento de corte, de acordo com o JPMorgan Chase.

No final de 2008, traders já antecipavam vários aumentos nos anos seguintes, embora as autoridades monetárias tenham esperado até 2015 para subir os juros, segundo análise do banco.

Esse padrão pode estar em jogo novamente: especuladores mais experientes em taxas de juros olham para os trilhões de dólares em estímulos e para a rápida campanha de vacinação e concluem que não há como os juros permanecerem tão baixos sem que a inflação saia do controle.

Os swaps e os futuros agora refletem quase 25 pontos-base de aumento dos juros no final do ano que vem, e precificam totalmente três aumentos da mesma proporção no total até o fim de 2023.

O Fed nem sempre manteve seus planos para a trajetória dos juros. Mas estrategistas de Wall Street alertam que o resultado provável desta vez é que o mercado finalmente pisque primeiro. É um jogo que traz risco para os dois lados, não apenas para operadores com dinheiro na mesa.