Mercados emergentes em alerta para fuga de capital semelhante a 2013

“Parece que o mercado está precificando um ‘taper tantrum' independentemente do que o Fed diga”, disse Alvin T. Tan, em referência ao termo usado em 2013 para a “birra” do mercado ao plano de retirada dos estímulos. O chefe de estratégia de câmbio para Ásia da RBC Capital Markets em Hong Kong disse que, “como em 2013, é geralmente negativo para o câmbio de mercados emergentes,” com a rupia indonésia, o rand, a lira e o real entre as moedas mais vulneráveis desta vez.

O won da Coreia do Sul era o maior perdedor nos mercados emergentes na manhã de sexta-feira, com queda de 1,4%, enquanto a rupia teve baixa de 1,2%. O peso mexicano perdeu 2,3% na quinta-feira, o pior dia em cinco meses, enquanto a lira caiu pelo quinto dia.

Antes da turbulência atual, ativos de mercados emergentes estavam entre as apostas favoritas para este ano. Cerca de 65% dos investidores disseram que as de países em desenvolvimento teriam o melhor desempenho em 2021, segundo pesquisa com gestores de fundos publicada pelo Bank of America em janeiro.

Compras de títulos

Autoridades dos mercados emergentes podem ter que aumentar os programas de compras de títulos para segurar a alta dos rendimentos, de acordo com Mitul Kotecha, estrategista-chefe de mercados emergentes para Ásia e Europa na TD Securities, em Cingapura.

“Eles não vão querer ver um rali prematuro dos rendimentos, especialmente porque o crescimento em muitos mercados emergentes ainda é frágil”, disse. “Maior volatilidade do mercado, pressão sobre os diferenciais de rendimento e queda de ações de crescimento e de ‘momentum' provavelmente afetarão os ativos dos mercados emergentes.”

Ainda assim, Kotecha disse que a fuga de capitais provavelmente não será tão ruim quanto em 2013 e talvez fique limitada ao curto prazo. Segundo ele, o Fed ainda está longe de retirar os estímulos ou de aumentar os juros “e isso deve acalmar os nervos”. “Além disso, a razão para rendimentos mais elevados é que a recuperação está se consolidando cada vez mais. Isso é realmente uma boa notícia para mercados emergentes.”