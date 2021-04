‘Mercados estão errados’ sobre inflação, diz fundo de pensão

O nervosismo pela expectativa de juros mais altos colapsou o maior mercado de títulos do mundo, mas Sam Sicilia nem piscou.“Os mercados estão errados” sobre as expectativas de inflação, disse Sicilia, diretor de investimentos do Host-Plus, um fundo de fundo de pensão em Melbourne com 56 bilhões de dólares australianos (US$ 43 bilhões) sob gestão. “As forças deflacionárias são maiores. As taxas de juros ficarão efetivamente em zero.”

Com governos ao redor do mundo ainda injetando trilhões de dólares em estímulos para enfrentar a pandemia, gestores de fundos de pensão que analisam os efeitos de levantam a questão: a inflação vai voltar? Em caso positivo, mais de US$ 46 trilhões dos ativos de pensão globais seriam afetados com o aumento sustentado dos juros por bancos centrais.

Entrevistas com cinco fundos de pensão que ajudam a administrar parte dos 2,9 trilhões de dólares australianos (US$ 2,3 trilhões) em ativos de da Austrália revelam uma categoria de investidores pouco preocupados com o risco de alta dos preços.