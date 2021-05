Minério de ferro e aço vão ficar mais caros? A EXAME Gavekal responde

Os preços do minério de ferro e do aço na China ultrapassaram os seus picos pós-crise financeira de 2008. O minério de ferro bateu um novo recorde de 230 dólares por tonelada nesta semana que passou. O valor representa uma alta de 30% em relação ao mês anterior.

O aumento acontece por causa do desequilíbrio do mercado. De um lado, a forte demanda de siderúrgicas na China e a restrita oferta internacional; do outro, o plano do governo chinês de restringir à força a produção de aço em 2021 para ajudar a cumprir suas metas climáticas, o que pode até aliviar o minério de ferro, mas vai pressionar mais o aço.

Mas será que a alta do minério de ferro e do aço deve prosseguir? Uma especialista sênior da Gavekal Research explica em novo relatório da EXAME Gavekal Research.

Os preços do minério de ferro na China influenciam o mercado global e isso inclui empresas siderúrgicas na brasileira. Na última quinta-feira ,13 de maio, por exemplo, Vale (VALE3), CSN (CSNA3) e a Usiminas (USIM5) fecharam o pregão em queda, em linha com uma forte baixa -- rara -- dos preços na China após altas históricas.

De acordo com Rosealea Yao, analista sênior da Gavekal Research e especialista em mercados imobiliário, de energia e infraestrutura, os principais riscos para os preços do aço são o esfriamento da demanda e as restrições à produção.

"Os principais riscos são duplos: que o governo relaxe as restrições à produção para reverter os excessivos ganhos no ou que a demanda final por aço diminua à medida que a atividade de construção esfrie", destaca Yao.

Um crescimento mais lento da demanda no segundo semestre deste ano tornará mais fácil para o governo limitar a produção de aço e evitar que os preços aumentem ainda mais.

Os preços do aço, do minério de ferro e de outros produtos metálicos estão subindo com maior força desde meados de abril, quando os principais formuladores de políticas da China sinalizaram por duas vezes o aumento dos preços das commodities como uma preocupação.

"Os comentários sugeriram que há um limite para os aumentos de preços tolerados pelos legisladores", afirma Yao em relatório.