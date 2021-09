Minério de ferro em baixa, oferta pela Log-In e o que mais move o mercado

As principais bolsas da Europa avançam nesta quinta-feira, 16, ajustando-se às altas registradas em Nova York no último pregão, quando dados americanos reforçaram a perspectiva de uma sólida recuperação da economia local. Nos Estados Unidos, os índices futuros operam com leves perdas nesta manhã, com investidores à espera de novos números sobre a atividade econômica.

Entre os principais indicadores do dia estão os pedidos semanais de seguro desemprego, para os quais são esperados 330.000, 20.000 acima do registrado na semana anterior. Um dos principais objetivos do Federal Reserve, a redução do desemprego tem sido observada de perto pelo mercado internacional e números abaixo das expectativas podem sugerir maior espaço para um aperto monetário mais firme.

Outro dado que será levado em consideração será o de vendas do varejo americano de agosto. O consenso é de uma queda mensal de 0,8% . Em julho, as vendas do varejo caíram 1,1%.

Minério de ferro

No Brasil, as negociações ainda devem ser influenciadas pela variação de preços das commodities no mercado internacional. Nesta madrugada, o minério de ferro voltou a se desvalorizar na China, em meio ao maior controle da produção de aço no país.

A queda do do metal deve ter impactos diretos sobre as da Vale (VALE3), que possui a maior participação do . Com o minério sendo negociado próximo de seu menor patamar do ano, os papéis da mineradora já acumulam perdas de 14,5% nos últimos 30 dias. No exterior, papéis de empresas do setor, como Rio Tinto e BHP são negociadas em queda de cerca de 1%.

MSC em busca do controle

Uma das principais empresas de logística da , a Log-In (LOGN3) informou ter recebido uma oferta da Sas Shipping Agencies Services Sàrl, subsidiária da MSC, para adquirir o controle da companhia.

Segundo a Log-In, um pedido de autorização já foi enviado ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade, para que a Sas possa adquirir, por meio de uma oferta pública de aquisição (OPA) ações que representem até 67% do capital social da empresa.

Dívida com a diversidade

A B3 (B3SA3) emitirá títulos de dívida no valor de 700 milhões de dólares com juros atrelados a metas de maior diversidade e elevação de mulheres em cargos de liderança para 35% até 2026.

Follow-on de R$ 1 bi

A Vamos (VAMO3) poderá levantar cerca de 1 bilhão de reais em oferta subsequente de ações, já considerando o lote adicional. Segundo a empresa, que pertence à holding Simpar (SIMH3), o dinheiro será utilizado para a aquisição de caminhões e máquinas.

Rede D’Or vai às compras

A Rede D’Or (RDOR3) firmou contrato para a compra de pelo menos 90,3% do capital social do Hospital Novo Atibaia, da AMHA Saúde e HNA Empreendimentos, que detém os imóveis onde atua o hospital. O valor de firma das sociedades adquiridas é de 296,3 milhões de reais. A previsão de receita para o hospital é de 283 milhões de reais para 2022.

R$ 1,5 bi em

A Localiza (RENT3) emitiu 1,5 bilhão de reais em debêntures com vencimento em outubro de 2026. O dinheiro será usado como recomposição de caixa.

Recompra da BrMalls

A BrMalls (BRML3) anunciou o início de seu programa de recompra de ações, com o objetivo de adquirir até 42,186 milhões de papéis em 12 meses. A quantia representa 5% das ações da companhia em livre circulação.