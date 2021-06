Minério de ferro salta na China com preocupações sobre oferta

Os futuros do minério de ferro avançaram nesta quarta-feira, com o contrato de referência na chinesa de Dalian chegando a subir 5,4% após três dias de baixa, à medida que preocupações com a oferta impulsionaram as cotações do material usado na fabricação do aço.

O contrato mais negociado do minério de ferro na bolsa de commodities de Dalian, para entrega em setembro, encerrou o pregão diurno com alta de 4%, a 1.175 iuanes (183,78 dólares) por tonelada, após chegar a saltar mais cedo para 1.191,50 iuanes.

O contrato para julho na bolsa de Cingapura subia mais de 2%, para cerca de 205 dólares por tonelada.

O minério de ferro fechou com ganhos mesmo após nova promessa do órgão de planejamento da China de ampliar o monitoramento dos preços das commodities e a fiscalização do mercado.

As preocupações com a oferta de minério de ferro na China também impulsionaram os preços spot, com o minério teor de 62% avançando para 209 dólares por tonelada na terça-feira, maior nível desde 19 de maio, segundo dados da consultoria SteelHome.< SH-CCN-IRNOR62>

Os estoques de minério de ferro em portos chineses recuaram para 127,65 milhões de toneladas na semana passada, o menor nível desde 5 de fevereiro, enquanto as chegadas de importações ao país foram menores que na semana anterior e que os volumes de há um ano atrás, segundo a empresa de dados de metais SMM.

Os embarques da australiana Rio Tinto devem recuar, enquanto a Vale teve operações de duas minas impactadas por uma interdição, com efeitos sobre a produção de 40 mil toneladas por dia.

"Poderemos ver o começo do impacto das paralisações dessa semana nos dados de exportação da próxima semana", disse Kaan Peker, da RBC Capital Markets, em nota.

"Antecipamos importações marginalmente menores (em base mensal) da China junto a Brasil e Austrália", disse ele, acrescentando que volumes da Índia também foram impactados pelo clima.

Do lado da demanda, alguns analistas afirmam que as perspectivas para produtos siderúrgicos na China seguem boa, apesar de dados comerciais mais fracos de maio, devido à sólida recuperação econômica global que deve impulsionar as exportações chinesas.

O aço para construção na bolsa de Xangai fechou em alta de 1,3%.