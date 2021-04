Mobly movimenta R$ 812 milhões em IPO, com ação a R$ 21

Com a oferta bem-sucedida, a Mobly sai vencedora -- por ora -- da "batalha do sofá", uma disputa informal com as concorrentes Westwing e Tok&Stok pelo interesse de que entram em IPOs. As três atuam no mesmo segmento de móveis, embora guardem diferenças nos respectivos modelos de negócios, e conduziram suas operações de abertura de capital na mesma janela de ofertas.

Mosaico também estreia na sexta

O IPO da Westwing deve ser concluído na próxima semana, enquanto o da Tok&Stok ainda não tem previsão.

A Mobly será a quinta ou sexta empresa que vai estrear na B3 neste ano. HBR Realty (HBRE3), Vamos (VAMO3) e Espaçolaser (ESPA3) já abriram o capital no país, as duas primeiras por meio de ofertas restritas (voltadas apenas para investidores profissionais e com custos menores e procedimentos simplificados).

A quarta empresa será a Intelbras (INTB3), que estreia na bolsa brasileira nesta quinta, 4.

E a Mosaico (MOSI3), empresa de comparação, conteúdo e originação de plataformas de e-commerce, definiu também na quarta-feira o preço da ação em 19,80 reais, movimentando 1,2 bilhão de reais no seu IPO. O valor ficou no topo da faixa indicativa, que se estendia de 15,40 reais para 19,80 reais. A estreia será na sexta também.

Ao todo, 12 companhias poderão definir o preço para abrir o capital em um período de duas semanas.

