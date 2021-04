Moraes manda prender deputado; Pazuello é pressionado por falta de vacinas e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (17) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Por ordem de Moraes, PF prende deputado que defendeu fechar o STF

Prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ) será submetida à Câmara, que poderá derrubar a decisão

Governadores e Congresso cobram Pazuello por mais vacinas

Os chefes dos Estados e do Distrito Federal vão cobrar, novamente, um cronograma para a entrega das doses. Pressão sobre o general aumentou após Pazuello prometer que todo o país será imunizado ainda neste ano

No radar: CSN levanta R$ 5,2 bi, duas estreias e o que mais move o mercado

Mercado volta de feriado em meio a tom de cautela no exterior; ETF que representa brasileira no exterior vem de alta de 0,56%

Alta do juro em março ou maio? Mercado se divide e aguarda novos dados

Volta da negociação dos contratos de juros futuros e a divulgação do Boletim Focus vão dar sinais sobre as expectativas do mercado para o aumento da taxa

Warren Buffett revela três novos investimentos secretos em

Bilionário investidor se desfaz de papeis do JPMorgan e de outros dois bancos e compra fatias bilionárias na Verizon, de telecomunicações, e na Chevron, na área de energia

O que é a variante brasileira P1 e por que ela é mais contagiosa

A variante brasileira P1 tem mutações que tornam o coronavírus mais contagioso e também mais resistente a anticorpos; entenda

Spotify em alto volume: a aposta nos podcasts em busca de

A Apple ainda tem o maior número de ouvintes nos Estados Unidos, mas o Spotify diminuiu a diferença. E está em primeiro lugar em muitos mercados internacionais

Carrefour Brasil divulga resultados nesta quarta, os primeiros após morte de João Alberto

Morte de homem negro numa loja da varejista chocou o país no dia da Consciência Negra, em novembro do ano passado, e suscitou debates sobre os desafios para a agenda ESG entre investidores brasileiros

Política e mundo

Preso, deputado Daniel Silveira diz que Moraes não vencerá “queda de braço”

Moraes expediu um mandado de prisão por crime inafiançável contra o deputado após a divulgação de um vídeo com discurso de ódio contra integrantes do STF

Auxílio emergencial: governo fará seleção prévia a partir de quem já recebeu o benefício

Critérios de renda para concessão do benefício devem ser os mesmos do ano passado

Promessa de Bolsonaro, ampliação de isenção no IR pode custar R$ 74 bilhões

Em 2020, só ficaram isentos do IR aqueles que têm renda inferior a R$ 1.903,98 por mês

Onda de frio extremo mata 20, deixa milhões sem luz e atrapalha vacinação nos EUA

Onda de frio extremo já dura uma semana em regiões dos Estados Unidos que não estão acostumados com temperaturas tão baixas

Enquanto você desligou...

Adidas anuncia venda da Reebok, 15 anos após aquisição

A marca atualmente está avaliada em cerca de 800 milhões de euros (973 milhões de dólares), após sucessivas desvalorizações

Queda drástica no número de casos de covid-19 na Índia espanta especialistas

Infecções começaram a despencar em setembro, e agora o país está relatando cerca de 11.000 novos casos por dia, em comparação com um pico de quase 100.000, deixando os especialistas perplexos

Bitcoin segue em alta e passa dos 50 mil dólares pela primeira vez

Criptomoeda atinge novo recorde e supera os US$ 50 mil, cinco vezes maior do que no início do movimento de alta; especialista prevê US$ 62 mil no curto prazo

Agenda

As principais bolsas internacionais têm leves quedas na manhã desta quarta-feira, 17, com investidores realizando lucros após o índice Dow Jones voltar a bater recorde no último pregão. O tom de cautela também passa pelo câmbio, com o dólar subindo contra moedas desenvolvidas e emergentes.

O mercado brasileiro volta do feriado de Carnaval nesta Quarta-Feira de Cinzas a partir das 13h, com a reabertura dos negócios na B3. Mas, uma hora antes, o noticiário já começa a ser ocupado com a divulgação do Boletim Focus, com as projeções atualizadas do mercado para a economia brasileira em 2021 e 2022.